Автоэксперт объяснил, как сократить расход топлива зимой

"Стоит помнить, что машина может работать во дворе не дольше 5 минут - это ограничение прописано в ПДД. Если за окном не экстремальный мороз, а средняя для зимы температура, этого времени вполне достаточно для разогрева машины перед поездкой. Сократив время работы мотора на холостых, вы сможете экономить на бензине. Главное - начинать движение на автомобиле плавно, по возможности проехать первые пару километров по дворам.



Еще один действенный способ экономии на бензине - гараж или подземная парковка. Чтобы сократить время регулярных зимних прогревов автомобиля, лучше ставить машину в теплое помещение.



Стиль езды также имеет значение. Зимой само движение на дорогах замедляется из-за сужения проезжей части, плохой уборки магистралей и других сезонных неприятностей. Не сопротивляйтесь этому замедлению. Двигайтесь плавно, без резких ускорений и торможений. При этом пробок тоже лучше избегать. Для этого можно выезжать на дорогу раньше или позже стандартных загруженных часов. Расход топлива в пробках может вырасти в два раза.



Качественный бензин, соответствующий рекомендациям автопроизводителя, еще один хороший способ снизить расход топлива. Если заливать дешевый бензин, да еще и с более низким октановым числом, чем указано на крышке бензобака, то рискуете не только получить обратный эффект - расход топлива увеличится. От таких экспериментов может пострадать и здоровье машины. Возможна детонация в двигателе, а также ускоренный износ агрегата.



Вязкость масла также влияет на расход топлива. Если зимой заливать масло с меньшей вязкостью, то автомобиль будет быстрее входить в рабочий режим. Так вы сокращаете время работы мотора на холостых.



Вспоминаем школьный курс физики - чем меньше вес автомобиля, тем легче его движения. Максимально разгружайте свой автомобиль. Например, после периода снегопадов в полостях машины скапливаются килограммы наледи. Своевременно удаляйте снег и лед со своего автомобиля, тогда и расход топлива уменьшится.



Давление в шинах также косвенно влияет на расход. От него зависит ширина пятна соприкосновения с дорогой, а значит, что сцепление и управляемость. Кроме того, углы установки колес должны быть правильными. Если они не выровнены, то покрышки неравномерно изнашиваются, а двигатель тратит дополнительную энергию на поддержание управляемости автомобилем", - отметил специалист.