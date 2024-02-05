Автодилеры расчистили склады: скидок больше не будет?

В 2024 год российские автодилеры вошли с переполненными складами, что при нынешней ключевой ставке могло обернуться для них большими финансовыми потерями. Поэтому весь январь участники рынка расчищали склады, предлагая значительные скидки.

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Щедрость неслыханная

Российский авторынок в наступившем 2024 году продолжает восстановление. Так, за январь россияне приобрели 80,2 тыс. легковых автомобилей - это на 77% выше показателя годичной давности, однако все еще на 7% меньше, чем в первом месяце досанкционного 2022-го (85,9 тыс. шт.), сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. Стоит при этом отметить некоторое снижение темпов роста продаж, которые в прошлом году измерялись кратно.

По словам генерального директора ГК "Аларм-Моторс" Романа Слуцкого, действия Центробанка во втором полугодии 2023-го, как и предполагалось, привели к заметному охлаждению спроса к концу года на авторынке. Ситуация осложнялась еще и тем, что именно к четвертому кварталу прошлого года большинство дистрибьютеров китайских брендов сформировало на рынке весьма значительные запасы автомобилей.

"Начиная с середины ноября и вплоть до конца января авторынок находился на фазе распродажи. Именно благодаря этому рынок января оказался столь успешным с точки зрения объемов продаж. К концу января большинству участников рынка удалось сократить товарные запасы и скорректировать объем поставок на первый квартал", - рассказал "РГ" Роман Слуцкий.

В свою очередь, директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков отмечает, что активный рост продаж новых автомобилей оказал большое влияние на динамику "вторички". Более 70% покупателей новых автомобилей продавали свои подержанные машины по схеме trade-in или самостоятельно, тем самым насыщая рынок предложениями.

Что касается марочной структуры продаж, первенство на российском авторынке удерживает марка Lada, чья реализация в январе выросла на 26% до 22,3 тыс. машин, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации.

Лидером среди иномарок стал китайский Haval с показателем 9,6 тыс. проданных автомобилей (рост в 2,3 раза). Третье место заняла Geely, реализовавшая около 9 тыс. своих машин (рост в 2,6 раза). Далее следует Chery - автомобили этой марки выбрали 8,8 тыс. покупателей (+60%). Замыкает топ-5 российского авторынка Changan, чьи дилеры реализовали 4,9 тыс. машин против 300 единиц годом ранее.

"В январь 2023 года мы вошли с уходящими брендами и дефицитом автомобилей на рынке, количество китайских марок и их стоки были ограничены. Сейчас совершенно другой январь: наполненные склады у дилеров, как российских, таких и китайских брендов, многообразие выбора автомобилей дают эффект роста", - комментирует директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский.

Цены, назад!

Между тем, большинство автопроизводителей отказалось от традиционного повышения цен в начале года и, более того, даже снизили стоимость некоторых моделей. Согласно данным мониторинга, проведенного сайтом "Цена Авто", в прошлом месяце прайс-листы изменились лишь у пяти брендов, официально работающих на российском рынке.

Так, компания Geely подняла цены на весь свой модельный ряд (в том числе и на кроссовер Belgee X50). Удорожание составило от 10 тысяч до 20 тыс. рублей, что соответствует прибавке в 0,3 - 0,7%. Автомобили УАЗ 2024 года выпуска получили новые цены, которые оказались на 35 тысяч - 105 тыс. рублей (плюс 2,4 - 6,3%) выше по отношению к машинам 2023 года производства. Подорожал еще кроссовер Livan X3 Pro - на 10 тыс. рублей (+0,5%).

Помимо этого, в январе стали дешевле две модели. У Chery кроссовер Tiggo 8 потерял в цене 240 тыс. рублей (-8,1%). А вот Dongfeng дважды за месяц снижал стоимость кроссовера 580, вследствие чего он подешевел на 251 тыс. рублей (-9,1%).

Как считает Александр Шапринский, снижение цен обусловлено наличием предложений на рынке, а также укреплением курса рубля. Данная ситуация может продлиться до середины или конца второго квартала с учетом нынешних заказов, стоков и автомобилей в пути.

Кроме того, на авторынке России за последнее время появилось множество новых брендов, которые подогрели конкуренцию, повлияв на ценовую политику, добавляет руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.