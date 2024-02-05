Эксперт "За рулем" нашел на "вторичке" лучшие хэтчбеки по цене "Калины"

Журнал "За рулём" опубликовал подборку хэтчбеков, рекомендованных к покупке. Бюджет - как подержанная Lada Kalina по самому низу рынка (700 тысяч рублей).

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На первом месте Chevrolet Cruz 2012-2013 годов выпуска с пробегом от 150 до 200 тысяч километров.

Среди плюсов называют "коррозионную стойкость, размеры машины и недурное оснащение", но и минусов хватает, среди которых бряцающая подвеска, проблемы с тормозами и электрикой. Моторы плюс-минус одинаково надёжны, автоматическая коробка 6T40 к покупке не рекомендуется по причине малого ресурса - "болячки" проявятся уже на 80 тысяч км.

Ford Focus 11-летней давности не может похвастать версиях с гидроавтоматом - только с роботизированной трансмиссией PowerShift, которая в тот период, пишет издание, была крайне неудачна.

Рекомендация: "среди Фокусов нужно брать простейшие версии с МКПП, хотя и в ней слишком рано подводят дифференциал и подшипники валов".

Достойным бюджетным "корейцем" назвали Kia Ceed первого поколения. Лучшим выбором будет двухлитровый мотор на 143 л.с., но предложения с ним - редкость на б/у рынке, поэтому при покупке рекомендуется проверять компрессию, которая может быть снижена из-за задиров и высокой степени нагара.

Четырёхступенчатый "автомат" прекрасен, у МКП ресурс около 200 тысяч км при замене масла каждые 60 тысяч км пробега. К минусам также отнесли слабую подвеску и низкую коррозионную стойкость.

Nissan Tiida 2010-2012 годов часто попадается с АКПП Jatco JF404E, который не доставляет проблем до 170-200 тысяч км. Двигатель HR16DE объёмом 1,6 литра и мощностью 110 км тоже надёжен.

"По-серьёзному Tiida подводит редко", - резюмировал эксперт.

Renault Megane III стоит в ценовой сетке наравне с Sandero при равных пробегах. Агрегаты надёжны, если не считать автомат DP2, который подводят соленоиды. Благо, ремонт относительно доступен.