Эксперты предрекли ценовые войны в РФ между китайскими автобрендами

Для покупателей новых автомобилей 2024 год может стать интересным, пишет газета "Взгляд", предрекая ценовые войны между китайскими автопроизводителями, представленными на рынке России.

Ситуация складывается следующая: рынок замер - цены повышаются единично, у дилеров наблюдается профицит автомобилей. Для того, чтобы продажи не стояли, ритейлеры готовы идти на уступки клиентам, представляя определённые привилегии при покупке.

Тем не менее, ожидать снижения цен на новые авто, считают эксперты, опрошенные изданием, ждать не стоит, так как с одной стороны - высокая инфляция, с другой - подорожание логистических операций.

На вторичном рынке есть дефицит "европейцев" в возрасте от трёх до шести лет, но его постепенно начинают закрывать китайские модели. В дальнейшем рост количества предложений последних будет расти:

"В 2024 году в России ожидается старт продаж от 30 до 45 новых моделей китайских брендов. Владельцы, привыкшие ездить на новых моделях, будут менять авто, купленные два-четыре года назад, на новые и насыщать рынок ликвидными автомобилями с небольшим сроком эксплуатации".