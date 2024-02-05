Автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к длительной поездке

«Задача — убедиться, что все работает как надо и не возникнет проблем на полпути. Также полезно взглянуть на состояние аккумулятора и системы зарядки, чтобы не столкнуться с проблемами старта. Шины и тормоза — еще один важный элемент. Проверьте давление в шинах, удостоверьтесь, что протектор не изношен, обратите внимание на тормозные колодки. Это не только обеспечит безопасность, но и повысит комфорт в пути», — отмечает эксперт.