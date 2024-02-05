Эксперт объяснил, как пресечь кражи авто ради запчастей

В российском законодательстве необходимы поправки в части безопасности транспортных средств, чтобы пресечь их кражу разбора на запчасти. Таким мнением с «Комсомольской правдой» поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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Он напомнил, что в Российском союзе автостраховщиков (РОАД) предлагают ремонтировать транспортные средства при помощи подержанных запчастей по ОСАГО.

«Если это будет принято, то страна в плохом смысле станет чемпионом мира по угонам, потому что невозможно отследить запчасть и ее происхождение, а лоббируют использование любых деталей», — предупреждает собеседник издания.

Отмечается, что на фоне снижения доступности и роста цен на запчасти есть риск увеличения воровства автомобилей для их дальнейшей разборки по частям на продажу. Сейчас статистика таких преступлений падает. За 11 месяцев 2023 года в РФ зафиксировано 6,58 тысячи автомобильных краж, согласно данным правоохранительных органов. Это на 22,9% и 8,4% соответственно меньше, чем в 2022-м.

Однако преступники могут сменить тактику, потому что дешевых запчастей становится меньше, убежден Шапарин. Раньше был налажен их завоз из Японии, но сейчас этот канал закрыт.

«Нужны изменения на законодательном уровне. Разбор авто никак не прописан в законе, поэтому нужны поправки в регламент о безопасности транспортных средств. Только после того, когда скажут, что можно ставить, что нельзя, это будет пресечено», — убежден эксперт.

По словам Шапарина, у каждого ТС есть VIN-номер, который можно проследить до продажи автомобиля или его сдачи в ремонт. Необходима система маркировки, аналогичная «Честному знаку», констатирует Шапарин.

Пессимистичные прогнозы в отношении роста криминала в части воровства машин не разделяет автоюрист Дмитрий Славнов.

«Не стоит забывать, что в России налажен параллельный импорт. Запчасти поставляют из дружественных стран, это Китай, Турция, Казахстан. На мой взгляд, глобальных изменений нет, роста таких жалоб тоже не наблюдается», — отмечает юрист.