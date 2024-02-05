Эксперты назвали конкурентов автомобилей Xcite

"Уже всем понятно, что первой моделью ноунейм марки Xcite, автомобили которой начали выпускать на бывшем заводе Nissan, станет переименованный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Сама модель претендует на название Xcite X-Cross 7. В России Tiggo 7 Pro Max - флагман марки Chery. В прошлом году в стране было продано более 50 тыс. экземпляров Tiggo 7 Pro и его обновленной версии Tiggo 7 Pro Max. Это около 25% от объема продаж модели по всему миру. Такие показатели говорят о том, что Chery не будет в России "убивать" своего флагмана в угоду пока неизвестному для широкого потребителя бренду. А, значит, оригинал и его реплику надо развести по аудиториям", - рассуждает эксперт.