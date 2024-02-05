Эксперты назвали конкурентов автомобилей Xcite

Мистер "Икс": названы конкуренты автомобилей Xcite
"Автозавод Санкт-Петербург" уже выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей Xcite, однако подробности о них держатся в секрете. Первая модель нового бренда будет официально представлена в конце февраля, а в продажу поступит весной.
Судя по "шпионской" фотографии, опубликованной Тelegram-каналом "Автопоток", новинка представляет собой среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который получил другое название и соответствующие шильдики - Xcite X-Cross 7. Второй моделью Xcite предположительно станет седан, представленный в сегменте D.
По словам независимого консультанта индустрии "Автомобили и транспорт" Сергея Бургазлиева, конкурентов, особенно в сегменте кроссоверов, у марки Xcite очень много: Chery и вся россыпь их брендов, Geely, Kaiyi, Haval и прочие. В сегменте седанов/лифтбеков представителей D-класса крайне мало, а такие автомобили нужны, поэтому тут, при наличии хорошего предложения, шансов на успех с точки зрения продукта чуть больше.
"Если у завода получится представить автомобиль для участия в государственных программах поддержки, и правительство примет решение распространить их на продукцию Xcite, то, безусловно, это будет положительным стимулом для роста продаж", - считает эксперт.
В свою очередь, автор Тelegram-канала AutoRun SPb Денис Гаврилов отмечает, что главным вопросом для нового бренда Xcite станет отстройка в позиционировании от оригинального продукта.
"Уже всем понятно, что первой моделью ноунейм марки Xcite, автомобили которой начали выпускать на бывшем заводе Nissan, станет переименованный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Сама модель претендует на название Xcite X-Cross 7. В России Tiggo 7 Pro Max - флагман марки Chery. В прошлом году в стране было продано более 50 тыс. экземпляров Tiggo 7 Pro и его обновленной версии Tiggo 7 Pro Max. Это около 25% от объема продаж модели по всему миру. Такие показатели говорят о том, что Chery не будет в России "убивать" своего флагмана в угоду пока неизвестному для широкого потребителя бренду. А, значит, оригинал и его реплику надо развести по аудиториям", - рассуждает эксперт.
Первый вариант, по его мнению, Chery продолжает активно развивать Tiggo 7 Pro Max, тогда как "Автозаводу Санкт-Петербург" достается уходящая с продаж Tiggo 7 Pro. В этом случае будет некая разница в цене. Второй вариант - Xcite X-Cross 7 своего основного потребителя найдет в лице корпоративных/государственных заказчиков. А розничному потребителю автомобиль будет интересен в единичных случаях, так как он предпочтет оригинал.
"В случае с маркой "Москвич" оригинал дебютной модели бренда - JAC JS4 - был постепенно выведен с российского рынка. Это позволило отечественному бренду и модели "Москвич 3" развиваться более самостоятельно, не конкурируя с "материнской" маркой. Не уверен, что в истории с Xcite будет похожая ситуация. Chery, в отличие от JAC, - один из лидеров российского автомобильного рынка, который в 2023 году стал самым популярным китайским/иностранным брендом в нашей стране", - резюмирует Денис Гаврилов.