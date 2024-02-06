Эксперт рассказал, как избежать проблем при постановке авто на учет

– В начале августа я приобрела свой седьмой автомобиль – JEEP Grand Cherokee. При первом осмотре машины проверила все документы. Очень удивилась, когда в ПТС не увидела ни номера двигателя, ни номера рамы. Сразу поняла, что при постановке на учет в ГИБДД возникнут вопросы.



При сверке номеров с документами сотрудник долго светил фонариком на двигатель. Сказала, что номера нет, но он не поверил. Ответил, что такого не может быть, но через десять минут сдался – ничего не нашел. Та же самая ситуация приключилась с номером рамы.



Автоинспектор, который проводил осмотр, собрал коллегию из соседних осмотрщиков. И они вчетвером искали снизу раму, и номер двигателя. Я нашла в интернете информацию о том, что отсутствие номера рамы и двигателя – это норма для «Гранд Чероки», и показала им.



Через 15 минут они поставили все необходимые отметки, но так и не нашли номера. Сейчас у меня есть отметки в СТС и ПТС, что номера двигателя и рамы отсутствуют.