Эксперт рассказал, как избежать проблем при постановке авто на учет

Автовладельцам могут отказать в регистрации из-за неудобного расположения номера двигателя
Чтобы поставить автомобиль на учет, сотрудники автоинспекции сверяют номер двигателя машины с документами. Но процедура регистрации может осложниться, если номер мотора расположен в неудобном месте и его не видно. Должен ли инспектор в этом случае принять меры, чтобы сверить номер мотора с документами?
Мы пообщались с тремя владельцами, которым отказали в регистрации авто из-за неудачного расположения номера двигателя, а также взяли комментарии у юриста и автоэксперта. Публикуем истории автовладельцев, а также рассказываем, правомерен ли отказ в регистрации и что нужно делать в таких ситуациях.
История 1. Никита, собственник БМВ X3 E46
– Летом приобрел БМВ X3 E46, 2001 года выпуска. Поехал в ГИБДД ставить машину на учет, а вернулся ни с чем. Сотрудник отказался регистрировать автомобиль из-за ПТС: у меня в графе «номер двигателя» написано «отсутствует». При этом сам номер мотора расположен в нижней части машины, и его нельзя увидеть из-за патрубков сверху и защиты снизу.
Инспектор сказал самому ехать в сервис, поднимать авто и фотографировать двигатель, после чего отправить ему. Делать нечего, подняли в сервисе машину, сам снял защиту и очистил номер мотора. Сфотографировал результат и отправил инспектору. После этого автомобиль поставили на учет.
История 2. Владимир, собственник БМВ Х3 F25
– Купил BMW X3 F25 в мае прошлого года, пригнал ее за тысячу километров в родной город. После этого сразу поехал регистрировать авто в ГИБДД.
Инспектор не смог найти номер двигателя и, как оказалось, даже не знал, где его искать. Но при постановке на учет сверить номер мотора надо обязательно, потому что у автомобиля может стоять двигатель большего объема и большей мощности. Что делать в такой ситуации – непонятно.
Поехал в другой МРЭО, но и там отказались смотреть. Сотрудники сказали, что номер двигателя можно идентифицировать, только если все разобрать. Стоит это пять тысяч рублей, а делается долго и муторно.
В итоге через знакомых нашел инспектора, который со специальной камерой сфотографировал номер двигателя без разбора задней части машины. Взял за это тоже пять тысяч, но сделал все быстро.
Мой совет: ищите знакомых или покупайте специальную камеру, чтобы был шанс зарегистрировать свою машину.
История 3. Анастасия, собственница JEEP Grand Cherokee
– В начале августа я приобрела свой седьмой автомобиль – JEEP Grand Cherokee. При первом осмотре машины проверила все документы. Очень удивилась, когда в ПТС не увидела ни номера двигателя, ни номера рамы. Сразу поняла, что при постановке на учет в ГИБДД возникнут вопросы.
При сверке номеров с документами сотрудник долго светил фонариком на двигатель. Сказала, что номера нет, но он не поверил. Ответил, что такого не может быть, но через десять минут сдался – ничего не нашел. Та же самая ситуация приключилась с номером рамы.
Автоинспектор, который проводил осмотр, собрал коллегию из соседних осмотрщиков. И они вчетвером искали снизу раму, и номер двигателя. Я нашла в интернете информацию о том, что отсутствие номера рамы и двигателя – это норма для «Гранд Чероки», и показала им.
Через 15 минут они поставили все необходимые отметки, но так и не нашли номера. Сейчас у меня есть отметки в СТС и ПТС, что номера двигателя и рамы отсутствуют.
Комментарий эксперта
Автоэксперт Игорь Шагапов считает, что инспектор обязан проверить наличие номера двигателя и сверить его с документами прямо на месте осмотра.
– Если у сотрудников ГИБДД есть сложность с идентификацией любого из номеров, автомобиль должны отправлять на экспертизу. Это нужно для установления номера, когда его невозможно прочитать. Когда номер мотора расположен снизу, нужно заехать на эстакаду, и специалисты считают номер оттуда. Для таких случаев у инспекторов должно быть специальное оборудование – видеоэндоскоп или зеркала, – говорит специалист.
Эксперт рекомендует выполнять проверку авто перед покупкой и сверять номер двигателя, прописанный в отчете, с тем, что указан в документах и выбит на моторе.
Вот так номер двигателя отображается в отчете «Автокода».
Есть есть несовпадения или кажется, что один из символов перебит или истерт, лучше продолжить поиски авто.
Комментарий юриста
Юрист с восьмилетним опытом Анатолий Пашаев комментирует ситуацию так:
– Действия сотрудника ГИБДД в части направления автовладельца на станцию техобслуживания для самостоятельной идентификации, фотографирования и отправки фотографий инспектору являются незаконными. Они не соответствуют требованиям и положениям приказа МВД №950 от 21.12.2019, в котором говорится о порядке предоставления услуг по регистрации ТС.
Также юрист отмечает, что осмотр автомобиля и сверка номеров двигателя, рамы и прочего, происходит только на стоянке МРЭО.
– Какие-либо манипуляции, в том числе для очистки номеров, владелец вправе произвести самостоятельно до или во время осмотра. Если идентифицировать последовательность символов в момент осмотра не удается, то владелец может предоставить автомобиль в другой день, – сообщает Анатолий Пашаев.