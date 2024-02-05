Эксперт рассказал, как решить проблему с дворниками автомобиля

Зимой многие системы и узлы автомобиля начинают работать совсем не так, как при плюсовых температурах. Одна из довольно распространенных проблем такова: вроде бы еще не изношенные дворники начинают очищать стекло некачественно. Не спешите их менять! Эксперт «За рулем» Алексей Ревин пояснил, что для возвращения нормальной работоспособности нужно всего лишь «раскачать» стеклоочиститель.