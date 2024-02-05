Эксперт Кадаков рассказал о трех плюсах бизнес-седана Lada Aura

Главному редактору журнала "За рулем" Максиму Кадакову удалось поездить на Lada Aura. Эксперт выделил главные плюсы этого автомобиля, серийного производство которого должны стартовать осенью этого года.

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По словам эксперта, первый плюс - большое количество жизненного пространства на втором ряду. Места для ног задних пассажиров в Aura больше, чем в некогда популярной среди чиновников Toyota Camry, отмечает Кадаков.

Он также отмечает, что Aura гораздо комфортнее, чем Vesta - у нее улучшенная шумоизоляция, а на ходу она плавнее благодаря удлиненной базе и массе, которая на 90 кг выше, чем у Vesta.

Кроме того, Кадаков отмечает новый двигатель 1,8 литра (122 л.с.) и вариатор от китайской фиры, который перекочует и на "Весту".

"Мотор очень хорошо ладит с вариатором. Особенно в спокойном, типичном для большинства водителей темпе движения. Если на Vesta сохранятся такие же настройки силового агрегата, это будет очень удачное решение", - добавляет главред "За рулем".

Напомним, накануне стало известно, что на Aura пересел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он ездит на машине уже неделю, но успел отметить, что это отличный автомобиль.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что на Lada Aura существует устойчивый спрос, пока купить "лимузин" обычному покупателю будет затруднительно.