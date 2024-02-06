Автомеханик рассказал, какие модели Volkswagen чаще всего ломаются
За Volkswagen закрепилась репутация производителя, который выпускает привлекательные, удобные, практичные и в целом надежные автомобили. Но не все так просто. Руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рассказал "Российской газете" о том, какие модели немецкой компании чаще всего приезжают на ремонт.
"Владельцы Volkswagen Golf отмечали проблемы с подвеской, электроникой, моторами из-за повышенного расхода масла, который свойственен почти всем моделям бренда. Также у машин немецкой компании могут возникать проблемы с трансмиссией, например, Volkswagen Jetta 2019 года выпуска даже прошли отзывную кампанию именно из-за неполадок в коробке переключения передач.
Распространенная проблема у Volkswagen Polo Sedan - утечка антифриза из пластиковой трубки, расположенной за впускным трубопроводом. Очень часто ее приходится менять уже после 50 000 км пробега. Однако все перечисленные неполадки легко устраняются в официальных сертифицированных сервисах, поэтому это не повод отказываться от приобретения моделей Volkswagen", - отмечает специалист.
Ранее автоэксперт Носко назвал "РГ" модели Toyota, которые часто ломаются.