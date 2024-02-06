Эксперт рассказал, какие материалы помогут защитить автомобиль от коррозии

Антикоррозийные масла и битумные материалы помогут защитить автомобиль от коррозии в зимний период. Об этом Pravda.Ru рассказал директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов.

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По его словам, проводить антикоррозийную обработку лучше перед началом эксплуатации автомобиля. Эксперт уточнил, что чаще всего разрушение металла происходит в скрытых полостях, на нижней части кузова автомобиля, а также в сварных швах, соединениях панелей дверей и багажника. Перед обработкой он рекомендует очистить автомобиль и дать ему просохнуть после мойки. Обрабатывать машину нужно каждые 50-70 тыс. километров.

Помимо перечисленных способов, защитить автомобиль можно и с помощью электрохимических методов.

«Это пластины из материалов с большей, чем у металла кузова, электроотрицательностью, которые крепятся на уязвимые места. Из-за разницы потенциалов возникает окислительно-восстановительная реакция. В результате коррозия образуется на защитных пластинах, а металл кузова остается неповрежденным», — добавляет Тимашов.