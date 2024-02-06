Эксперты "ЗР" назвали кроссоверы с надежным вариатором не дороже 1,5 млн рублей
Издание "За рулём" рассмотрело варианты кроссоверов, предлагаемые на российском вторичном рынке, которые оснащены нелюбимым многими вариатором. Тем не менее, есть варианты, которые будут оптимальны и "безболезненны" для нового владельца.
Вариаторы Subaru слывут своей надёжностью, поэтому неудивительно, что в списке есть Subaru XV. В бюджет 1,5 млн рублей укладывается модель первой генерации (2012-2015 гг.) с пробегами от 150 тысяч км. За эти же деньги можно купить XV второй генерации, но с правым рулём.
Nissan Qashqai за 1,5 млн рублей - второе поколение 2014-2017 годов выпуска. Если выбирать кроссовер с вариатором, то рекомендуют модификации с двухлитровым мотором или дизелем. Рекомендация общая: чаще менять трансмиссионное масло, особенно, если авто большую часть времени эксплуатируется в городе.
Toyota RAV4 третьего поколения (рестайлинг) может похвастаться относительно живучим вариатором (К111) от Aisin, ресурс которого в среднем составляет 150-180 тысяч км.
Не удивляйтесь, но в списке нашлось место и "китайцам": Chery Tiggo 4 и Tiggo. Они оснащены вариатором собственной разработки компании, которая учла особенности самых распространённых CVT на рынке от Jatco и Aisin.
"Обильных сведений о ресурсе и поломках пока не накопилось, но первая переборка обычно назревает в интервале 100-150 тысяч км - как у конкурентов. Набор неисправностей примерно такой же, обусловлен общими принципами конструкции", - пишет издание.
Как бы то ни было, а версии с вариатором менее надёжны, чем с тем же классическим "автоматом". Эксперты рекомендуют при бюджете на автомобиля с пробегом 100-150 тысяч км рассматривать варианты именно с АКПП, которая, вероятно, тоже потребует переборки, но "живёт" она всё же подольше.
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