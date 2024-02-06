Эксперты "ЗР" назвали кроссоверы с надежным вариатором не дороже 1,5 млн

Издание "За рулём" рассмотрело варианты кроссоверов, предлагаемые на российском вторичном рынке, которые оснащены нелюбимым многими вариатором. Тем не менее, есть варианты, которые будут оптимальны и "безболезненны" для нового владельца.

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Вариаторы Subaru слывут своей надёжностью, поэтому неудивительно, что в списке есть Subaru XV. В бюджет 1,5 млн рублей укладывается модель первой генерации (2012-2015 гг.) с пробегами от 150 тысяч км. За эти же деньги можно купить XV второй генерации, но с правым рулём.

Nissan Qashqai за 1,5 млн рублей - второе поколение 2014-2017 годов выпуска. Если выбирать кроссовер с вариатором, то рекомендуют модификации с двухлитровым мотором или дизелем. Рекомендация общая: чаще менять трансмиссионное масло, особенно, если авто большую часть времени эксплуатируется в городе.

Toyota RAV4 третьего поколения (рестайлинг) может похвастаться относительно живучим вариатором (К111) от Aisin, ресурс которого в среднем составляет 150-180 тысяч км.

Не удивляйтесь, но в списке нашлось место и "китайцам": Chery Tiggo 4 и Tiggo. Они оснащены вариатором собственной разработки компании, которая учла особенности самых распространённых CVT на рынке от Jatco и Aisin.

"Обильных сведений о ресурсе и поломках пока не накопилось, но первая переборка обычно назревает в интервале 100-150 тысяч км - как у конкурентов. Набор неисправностей примерно такой же, обусловлен общими принципами конструкции", - пишет издание.

Как бы то ни было, а версии с вариатором менее надёжны, чем с тем же классическим "автоматом". Эксперты рекомендуют при бюджете на автомобиля с пробегом 100-150 тысяч км рассматривать варианты именно с АКПП, которая, вероятно, тоже потребует переборки, но "живёт" она всё же подольше.