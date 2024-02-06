Что делать, если на машину упал снег с крыши дома

Депутат Госдумы Ярослав Нилов внес очень дружественную автомобилистам инициативу по расширению ОСАГО на новые страховые случаи – чтобы выплачивать потерпевшим автомобилистам за ущерб, причиненный автомобилям из-за дефектов дорожного покрытия и действий или бездействия коммунальных служб.

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По мнению депутата, это поможет автовладельцам избежать длительных судебных разбирательств при взыскании компенсаций за ущерб, вызванный выбоинами, неубранным снегом, обледенелыми крышами и поваленными деревьями.

Идея хорошая, но... не пройдет

Предложение Ярослава Нилова хотя и является очень заботливым по отношению к автомобилистам, но на деле не пройдет, так как реализация инициативы может привести с высокой вероятностью к росту тарифов на ОСАГО. Страховые компании просто вложат эти дополнительные выплаты в тариф и будут стараться избегать длительных судов с дорожниками и управляющими компаниями. То есть за всё в итоге заплатят автомобилисты.

Что делать?

На мой взгляд, оптимальным решением было бы заставить дорожные службы и управляющие компании страховать свою ответственность перед третьими лицами, включая автомобилистов. Это перенесет финансовую нагрузку с автовладельцев на тех, кто действительно отвечает за состояние дорог и качество коммунальных услуг.

Необходимо понимать, что ущерб от плохих дорог и коммунальных проблем может быть нанесен не только автомобилям, но и жителям многоквартирных домов, пешеходам, а иногда даже домашним животным. Все эти группы также имеют право на защиту и быструю денежную компенсацию. Автовладельцы же смогут получить компенсацию за разбитый коммунальщиками автомобиль в своей страховой компании по механизму прямого возмещения убытков (ПВУ) в рамках того же ОСАГО.

Тем не менее, сам факт того, что вопрос поднят в стенах Государственной думы, внушает оптимизм. Дело в том, что сейчас материальный ущерб, причиненный упавшими деревьями, сосульками и даже бездействием коммунальщиков и дорожников, не заделывающих дорожные ямы годами, отсудить крайне сложно.

Суды длятся месяцами и даже годами, выматывают, отнимают время, силы и деньги на юристов. То есть небольшой ущерб размером до 50 тысяч рублей отсуживать у управляющей компании или дорожников не имеет экономического смысла – дороже обойдутся юрист, экспертиза и потраченное время.

Если же вы вдруг решили посудиться с коммунальными организациями или дорожниками – вот вам инструкция.

5 шагов для автомобилистов, пострадавших от плохих дорог и бездействия коммунальных служб

Вызовите полицию для фиксации факта причинения вреда автомобилю, сделайте подробные фото и видео. Если речь о дорожном дефекте – вызывайте ДПС, ее сотрудники должны описать в протоколе дорожный дефект, включая его размеры, положение на дороге и другие особенности.

Получите от участкового постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. От ГИБДД – копию постановления по административному делу в адрес дорожников, в котором вы являетесь потерпевшей стороной.

Организуйте независимую оценку ущерба автомобиля у сертифицированного эксперта. Не забудьте позвать виновника на оценку ущерба надлежащим образом – например, телеграммой. Стоимость юридически значимой экспертизы на сегодня – около 15 тысяч рублей, впоследствии эта сумма вам будет возмещена при условии выигрыша дела.

Подготовьте досудебную претензию к управляющей компании или владельцу дороги и отнесите ее лично, получив подтверждение приема документа (дата, время, кто принял). Также ее можно отправить по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложений. Стоимость отправки такого письма по почте – около 300 рублей.

Подайте иск в суд при отсутствии ответа на претензию в течение семи дней, при необходимости воспользуйтесь услугами юриста. Услуги юриста стоят от 60 тысяч рублей – готовьтесь к тому, что эти расходы будут возмещены судом не полностью.