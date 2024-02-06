Эксперт рассказал, как заменить водительские права не по месту жительства

– В соответствии с Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097, выдача российских национальных водительских удостоверений (в том числе взамен ранее выданных) лицам, постоянно или временно проживающим либо временно пребывающим на территории РФ, осуществляется в подразделениях Госавтоинспекции по месту обращения указанных лиц.



На территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в настоящее время функционируют подразделения Госавтоинспекции, осуществляющие выдачу водительских удостоверений. Вместе с тем каких-либо ограничений по оформлению нового водительского удостоверения до истечения срока его действия законодательство не содержит. Таким образом, когда и где поменять водительское ­удостоверение – выбор за вами.