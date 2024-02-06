Рассказываем, что показывает индикатор ЕРС на приборной панели и когда загорается

На приборной панели имеется большое количество сигнальных датчиков, которые загораются при появлении какой-либо ошибки в системе автомобиля.

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Одним из сигнализирующих о неисправности значков является ЕРС, он может, как загораться и гаснуть, так и гореть непрерывно. Датчик указывает на большое количество неисправностей в автомобиле - начиная от сбоя, произошедшего в электронном блоке, заканчивая недостоверными данными об оборотах двигателя, переданными на блок управления.

Все дело в том, что с каждым годом в устройстве автомобиля становится все больше электронных датчиков и систем, которые могут давать сбой. Сигнал ЕРС предупреждает водителя о неполадках, которые необходимо устранить для безаварийной эксплуатации транспортного средства.

ЕРС, это возникшая техническая неисправность в автомобиле, которую не рекомендуется игнорировать, а требуется устранить в ближайшие сроки. Выявить более точную причину неисправности можно только путем сканирования всей электронной системы.

ЕРС расшифровывается как Electronic Power Control, что означает разветвленная система, обеспечивающая контроль электронных компонентов в автомобиле, которая связана с передаваемой мощностью силового агрегата. Если данная система находится в неисправном состоянии, о чем оповещает сигнал ЕРС, то мощность двигателя ограничивается, что приводит к перебоям во всей системе.

Довольно часто неисправность кроется в изношенности контактов, загрязнении или повреждении проводки, низком заряде аккумуляторной батареи, а также в нерабочем состоянии узлов, обеспечивающих контроль за мощность мотора автомобиля.