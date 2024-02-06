Названы неожиданные особенности китайских автомобилей, которые могут расстроить

Журнал "Автовзгляд" рассказал о том, какие неожиданности могут преподнести китайские автомобили новоиспечённому владельцу. О части из них нельзя догадаться даже во время дилерского тест-драйва.

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Эксперты советуют обратить внимание на климатические опции. У китайских авто своеобразные настройки кондиционера: чтобы прогреть салон, нужно выкрутить "печку" на всю. Это объясняется менталитетом страны, в которой автомобили производятся. Или вот, например, подогревы сидений, которых может не оказаться на машине стоимостью за несколько миллионов. Виноваты также традиции: в Китае считается, что подогрев этой зоны отрицательно влияет на мужское здоровье.

Эксперт предупредил, что потребуется привыкать к настройкам климат-системы, которые "зашиты" в меню мультимедиа. На некоторых моделях логика доступа отличается замысловатостью. Также непростые алгоритмы поджидают при деактивации системы стабилизации (необходимо, например, если вы застряли и есть момент пробуксовки) или подключении стороннего гаджета по беспроводному протоколу.

В число коварных нюансов также записали манипуляцию длиной колёсной базой. Многие обращают внимание на этот параметр, думая, что, чем он больше, тем просторнее. Отчасти это утверждение действительно верно, но не стоит забывать и про ширину: китайский автомобиль может быть длинным, но при этом очень узким.