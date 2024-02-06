Рассказываем, как быстро самому снять тонировку со стекла автомобиля

Удалить тонировку можно несколькими способами. Самыми популярными являются: нагрев пленки с помощью фена, применение бытовой химии или растворение нашатырным спиртом.

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Удаление тонировки с помощью нагрева является самым простым способом. Для этого понадобится только фен, можно использовать как бытовой, так и строительный. Но есть одно но, производить нагрев рекомендуется только тогда, когда на улице температура находится в пределах 20-25 градусов. В противном случае стекло может лопнуть из-за перепада температур.

Нагревать стекло нужно на расстоянии 15 сантиметров, начиная от края к центру. Не рекомендуется при нагревании направлять теплый воздух на уплотнители или пластиковые детали, это может привести к их деформации.

Нагревать нужно до такой степени, пока клей не начнет плавиться, после чего пленку нужно подцепить аккуратно канцелярским ножом и потянуть по диагонали. Остатки клея на стекле легко удаляются с помощью губки и обычного мыла.

Еще один популярный метод удаления тонировочной пленки, это применение бытовой химии. Работать с ней нужно очень аккуратно, чтобы раствор не попал на панели или обшивку. Для удаления понадобится жидкое мыло или средство для мытья посуды, губка, нож и скребок.

Пленка аккуратно, с помощью ножа, удаляется с одного края, в полученный зазор с помощью губки обильно наносится жидкое мыло. По прошествии 20 минут аккуратно потяните на себя пленку, удалите ту часть, где клей размок. Процедуру следует выполнять в несколько этапов, пока не будет удалена вся тонировка.

Нашатырный спирт применяется крайне редко, но он способен растворить даже самые застарелые пятна клея. Работы по удаления тонировочной пленки следует выполнять в перчатках и респираторе.