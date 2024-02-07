Китай пока не стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей

Крупнейший в мире экспортер автомобилей пока еще не Китай, но видимо это ненадолго
За 2023 год Китай смог экспортировать 5.22 миллиона своих автомобилей. Это еще не первое место, но страна уже наступает на пятки лидеру.
Показатель экспорта из Китая значительно подскочил в 2023 году, по большей части в этом помогли мы. После объявления санкций и ухода большинства мировых автомобильных производителей с отечественного рынка, их места заняли китайские бренды. За 2023 из Китая на территорию РФ было экспортировано автомобилей в 6 раз больше, чем за 2022 год.
С 5.2 миллионами экспортированных автомобилей Китай заметно поднялся в рейтингах, но все еще не лидер. По данным CNBC, первое место в 2023 году в этом направлении получила Япония. На ее счету 5.97 миллионов проданных машин. Из этих показателей видно, что Китай уже наступает лидеру на пятки. По мнению экспертов, если Китай чуток поднажмет и активнее займется продвижением в Европу и Америку, то для Японии 2023 год станет завершающим в звании лидера.
И, видимо, Китай не планирует останавливаться на достигнутом. Как недавно сообщалось, китайский автогигант BYD построил первое грузовое судно. Оно получило имя «BYD Explorer No. 1» и рассчитано на транспортировку до 7 тысяч автомобилей в один заход. Представители компании заявили, что за 2023 год им уже удалось привезти на территорию Европы более трех миллионов своих автомобилей. Большую часть которых получили Бельгия и Великобритания. Небольшая часть Китайских автомобилей добралась и до стран Северной Америки. Хоть США и Канада еще мало знакомы с брендами поднебесной, в Мексике они уже пользуются хорошим спросом. Не стала исключением и Австралия, там китайские автомобили тоже активно приобретают.
По мнению экспертов, у китайцев есть все шансы оказаться в лидерах и по производству электромобилей. Илон Маск уже занимается разработкой автомобиля для массового внедрения. По данным его компании, релиз автомобиля назначен на 2025 год. Однако китайские производители могут опередить и его, если в скором времени займутся активной разработкой легкодоступных, бюджетных электрокаров и наладят их экспорт на территории стран где они сейчас очень популярны.