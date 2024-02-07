Водителям раскрыли опасность езды на 92-ом бензине

Одним из основных факторов, которые способны «убить» двигатель автомобиля, является детонация топлива в камере сгорания.

Об этом всех автолюбителей предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Auto.mail.ru».

Как объяснили специалисты, подобные явления возникают в ДВС в том случае, если хозяин авто заливает в его бак топливо с недостаточно высоким октановым числом. Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются владельцы новых машин, для которых предусмотрено горючее высокого класса экологичности.

Вместе с тем, мотор можно «убить» неподходящим топливом даже не на самых новых моделях авто. Для многих машин рекомендовано использовать 95-ый или даже 98-ой бензин, однако, в целях экономии их владельцы могут иногда заправляться 92-ым. В принципе для двигателя это не фатально при одном условии.