Tank 500 Urban: знакомимся с гибридной версией огромного внедорожника

«Создан специально для российского рынка» — чуть ли не главный лейтмотив презентации новой модификации флагманского внедорожника Tank под названием Urban. Получается, рамный пятиметровый бегемот с понижайкой, двумя блокировками и гибридной силовой установкой — это именно то, чего так не хватало клиентам марки в России? И в чём особенность такого автомобиля, если в Китае у «пятисотки» уже давно есть похожая двухмоторная версия, которая тоже может ездить на электротяге? Попробуем разобраться.

© Мотор.ру

Кажется, внешне это обычный Tank 500?

Можно как угодно относиться к китайским автомобилям, но то, что производителям из КНР порой удаётся выдать модели с особенным «вайбом» — неоспоримо. Взять тот же Tank 500: монументальный, внушительный и при этом спокойный, которого сложно упрекнуть в «дешевизне» образа или «похожести» на кого-то из более именитых американских или японских конкурентов.

Tank

Tank

Tank

Tank

У нас такое любят: настолько, что за неимением официальных Toyota Land Cruiser «пятисотка» успела засветиться даже в топ-25 самых продаваемых автомобилей российского рынка!

Tank

Tank

Tank

Tank

Tank

Tank

С появлением новой модификации в Тэнке решили не портить образ. В компании лишь добавили щепотку «внедорожного стиля»: на двери багажника появилось запасное колесо, которое переехало из-под заднего бампера и стало главным визуальным отличием версии Urban от всех остальных. Другие нововведения разглядят только самые внимательные: шильдик HEV на пятой двери, другую решётку радиатора и особенный рисунок 19-дюймовых колёсных дисков. На этом внешние изменения новой модификации заканчиваются.

А что в салоне?

Интерьер — роскошный. Особенно хорошо он смотрится в коричневом варианте (есть также варианты с полностью чёрной отделкой и в сине-бежевых цветах): кожа Nappa, алькантара на дверных картах и потолке, приятные «металлические» вставки, не вызывающие ассоциации с покрытым «серебрянкой» пластиком, красивые механические часики на центральной консоли и в целом отличная фурнитура.

Всё сделано добротно и дорого — салон флагманского Тэнка производит впечатление с первого взгляда и прикосновения. Тут даже потолочные ручки зашиты в приятный на ощупь кожзам! Расстраивает лишь простоватый жёсткий пластик в самой нижней части передней панели — там, где находится перчаточный ящик. Но в остальном — шик!

Tank

Tank

Tank

Tank

За идеально круглым рулём — 12,3-дюймовая электронная приборка, перед лобовым стеклом — проекционный дисплей с крупными цифрами, а на центральной консоли установлен 14,6-дюймовый экран мультимедийного комплекса, поддерживающего протоколы Apple Carplay и Android Auto и работающего вообще без нареканий.

В Тэнке есть массаж передних кресел, подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда, обогрев руля и лобового стекла по всей площади, аудиосистема Infinity с 12 динамиками, сабвуфером и активным шумоподавлением, двойное остекление «по кругу», беспроводная зарядка, панорамная крыша… Перечислять ещё можно долго, потому что оснащение гибридного Tank 500 почти ничем не уступает внедорожнику в топовой комплектации Premium.

Tank

Tank

Tank

Tank

Tank

Tank

Tank

Tank

Tank

Tank

Tank

Tank

Tank

То самое «почти» заключается лишь в том, что у гибридного Urban в отличие от самой дорогой машины с V6 на втором ряду нет отдельного планшета, отвечающего за управления некоторыми функциями (например, музыкой) — вместо него тут установлен стандартный откидной подлокотник с двумя подстаканниками. Также гибридную модификацию лишили функции массажа задних сидений, особых подголовников «повышенной комфортности» и дополнительной беспроводной зарядки.

Tank

Tank

Однако недостаток оснащения компенсируется регулируемым вторым рядом и наличием третьего ряда сидений (причём с электроприводом!), которые складываются в ровный пол. Забираться на «галёрку» без особого труда может даже взрослый человек, но вот устроиться там с комфортом вряд ли получится.

Tank

Пассажиры ростом выше 170 сантиметров будут подпирать головой крышу, ступни не получится поставить ровно (они всё время будут под наклоном из-за чуть «скошенного» пола между багажником и салоном), а для того, чтобы хватило места в коленях придётся просить людей на втором ряду отодвинуться максимально вперёд и поставить спинку практически в вертикальное положение. И в результате неудобно сидеть будет всем. Для детей, вероятно, места окажется достаточно. Но ехать им тут будет скучновато: кроме подстаканников и дефлекторов системы вентиляции на крыше, на третьем ряду больше ничего нет.

А можно подробнее про гибрид?

Вариант гибрида для российского рынка действительно уникальный. В силовой установке вместо трехлитровой «шестерки» установлена «турбочетвёрка» 2.0 мощностью 245 лошадиных сил (380 Нм), которая работает вместе с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. В трансмиссию встроен 54-сильный электромотор, который используется для движения автомобиля на небольших скоростях.

Tank

Тяговый литий-ионный аккумулятор емкостью 1,75 кВт·ч расположен под полом багажника, но заряжать его от «розетки» нельзя. Энергию батарея восполняет за счёт системы рекуперации и от работающего ДВС. Суммарная отдача силовой установки — 299 лошадиных сил (616 Нм) — такая же, как у модификации с V6.

На электротяге гибридный Tank может ездить на скорости до 40 километров в час и лишь нескольких сотен метров: электромотор используется для старта с места, медленном движении в пробках или во дворах, а также помогает ДВС при обгонах и на бездорожье. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 8,5 литра на «сотню», то есть на три литра меньше шестицилиндровой модификации. Разгон до ста километров в час занимает у гибрида 7,9 секунды (на 1,7 секунды быстрее машины с V6).

Tank

В Китае силовая установка гибридного Tank 500 совсем другая. Вместе с тем же двухлитровым бензиновым мотором используется 163-сильный электродвигатель и батарея ёмкостью 37,1 кВт·ч, которую можно подзаряжать от станций либо с постоянным, либо с переменным током. Суммарная отдача — 408 лошадиных сил, а запас хода на электротяге достигает 105 километров.

Tank

Наличие другой силовой установки и отказ от возможности подзарядки батареи на машинах для российского рынка в компании объясняют тем, что при лучшей топливной экономичности и динамических характеристиках, владельцам таких гибридов не нужно будет думать о поиске зарядных станций — всё сделает автоматика.

Как едет гибридный Tank 500?

Внедорожник всегда начинает движение на электротяге: динамики можно не ждать, но она и не требуется — 54 «электрические» лошадиные силы могут сдвинуть 2,6-тонный тонный внедорожник с места на ровной сухой поверхности и позволяют медленно катиться в пробке. Но любая пробуксовка или резкое нажатие на педаль газа подключает ДВС, причём происходит это незаметно, без вибраций и подёргиваний — через некоторое время о том, что ты едешь на гибриде напоминает только индикация на панели приборов.

Tank

Педаль газа может поначалу показаться «вязкой» и «резиновой», однако именно такая настройка позволяет поддерживать «электрический» режим движения, плавно ускоряясь в вялотекущем трафике. При езде в обычных городских условиях или на трассе к настройке акселератора нет никаких вопросов.

Ускорения мощные и напористые для такого огромного мамонта: жалеть об отсутствии под капотом V6 можно только из-за отсутствия сочного породистого звука, присущего подобным моторам. Тяги навалом практически во всём диапазоне оборотов и даже на «низах» — бензиновой «четвёрке» постоянно и незаметно помогает электрический агрегат. В спортивном режиме становится ещё лучше и приятнее, а отклики на педаль газа становятся даже слишком резкими, по крайней мере для езды по городу.

Tank

Гибридную «пятисотку», похоже, почти избавили от «кривой» настройки девятиступенчатого «автомата», на которую мы жаловались после знакомства с шестицилиндровыми внедорожниками. Большую часть времени никаких подёргиваний, рывков и чрезмерной задумчивости не замечаешь, но иногда коробка может грубовато сменить ступени в городском цикле. Хотя назвать такое неровное поведение трансмиссии «правилом» тоже нельзя.

У системы рекуперации есть три режима работы. В самом «продвинутом» полностью зарядить батарею можно за пару торможений — замедления эффективные, но ездить в одну педаль, как на электрокарах или некоторых гибридах, всё равно не получится.

Tank

Отдельной похвалы заслуживает настройка тормозов: у педали нет никакого свободного хода, колодки схватывают в самом начале её хода, сопротивление почти не меняется по ходу продавливания и отклик получает мгновенным. Настолько, что кому-то он может показаться даже чересчур резким. Но, по крайне мере, ощущения недостаточной эффективности тормозов, как это было, например, на тех же «Крузаках», Тэнк не вызывает.

Управляемость по меркам рамных внедорожников очень хороша. Приятный «ноль» и усилие, быстрые реакции и отзывчивость — повернул руль и сразу поехал туда, куда надо. Гибрид оставляет впечатление очень цельного автомобиля: идеальный «держак» на прямой, без необходимости в мелких подруливаниях, безраличие к колейности, никаких рысканий или необходимости доворота руля в виражах или поисковом рулении. Ездить «на дальняк» на такой машине очень приятно.

Tank

Единственная проблема — постоянная тряска на мелких неровностях. Но энергоёмкость отличная, со средними и крупными дефектами дорожного полотна подвеска справляется отлично, хотя вибрации неподрессоренных масс всё равно ощущаются. Да и крены при резких торможениях или в активных быстрых поворотах тоже никуда не денешь.

И сколько стоит гибрид?

Гибридный Tank 500 предлагается только в одной комплектации по цене 6 299 000 рублей. Дорого? Но если посмотреть на прайс-лист «пятисотки», то такой вариант кажется весьма неплохим предложением. Например, в такую же сумму оценивается базовый внедорожник с V6 и достаточно бедным оснащением. Но набор оборудования гибрида почти схож с топовым вариантом модели, которая стоит 6 899 000 рублей.

Tank

Разница в оснащении гибрида и топового Тэнка с V6 лишь в том, что у версии Urban нет экрана в подлокотнике второго ряда, массажа задних сидений и дополнительной беспроводной зарядки. В остальном набор оборудования двух модификации ничем не отличается, и при этом у гибрида «бонусом» идёт третий ряд сидений.