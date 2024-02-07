Эксперт рассказал, покупки какого Nissan Qashqai следует избегать на "вторичке"

Издание "За рулём" опубликовало список самых надёжных кроссоверов с вариатором за 1,5 млн рублей, в числе которых оказался и Nissan Qashqai. Однако покупки некоторых модификаций кроссовера, оснащённых этим типом трансмиссии, рекомендуется избегать.

Если всё-таки по какой-то причине (любовь к CVT, определённый бюджет) нужен "Кашкай" с вариатором, то выбор следует остановить на версиях с дизелем Renault R9M 1.6 (130 л.с.) и бензиновым атмосферником 2.0 литра (144 л.с.). С ними в паре работает Jatco JF016E.

Самой неудачной комбинацией является CVT и мотор 1.2 литра (115 л.с.). Резюме эксперта: "в большинстве случаев не позже 150 тысяч км ему требуется дорогостоящая ревизия, нередко и полная замена, да и сам двигатель 1.2 - не подарок".

Надёжность вариатора обусловлена не только конструктивом, но и своевременным сервисом: CVT в большинстве своём капризны к чистоте масла, и, если двигаетесь в городе, то интервал замены лучше сократить до 30 тысяч км. Если всё-таки "попали" на ремонт, то он будет не дешёвым из-за того, что соленоиды заменить отдельно нельзя - нужно ставить гидроблок в сборе.