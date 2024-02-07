Автоэксперт перечислил странные звуки машины, которые не должны пугать

"Во-первых, вполне очевидно, что автомобиль не может ехать абсолютно бесшумно: шум шин на дороге во время движения является обычным явлением и не всегда должен становиться причиной для беспокойства. Уровень шума, который издают шины при езде, зависит от ряда факторов: самого типа резины, дорожного покрытия, скорости и т.д.



Во-вторых, нормальным для автомобиля является шум от работы вентиляции и кондиционера. Уровень такого вида шума может быть разным и варьироваться в зависимости от настроек и интенсивности использования систем вентиляции.



В-третьих, безопасные звуки издают амортизаторы и подвески. Это могут быть, например, небольшие поскрипывания или стуки при движении по неровной поверхности, и связаны с работой данных деталей.



Отмечу еще, что двигатель автомобиля также может издавать звуки, не всегда свидетельствующие о его поломке. В частности, некоторые щелкающие или тихие шумы от двигателя зачастую являются звуками работы его компонентов (приводные ремни, насосы и пр.).



По всем перечисленным случаям считаю важным сделать следующую оговорку: начинать беспокоиться и проверять автомобиль на наличие неисправностей стоит в том случае, если шумы сопровождаются другими странными и необычными звуками, а также если те или иные системы начали давать сбои. В таком случае настоятельно рекомендую обратиться к специалистам на сервис для проведения диагностики автомобиля на предмет возможных поломок и дефектов", - отметил эксперт.