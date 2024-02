Buick GNX: аэродинамика кирпича, пятиместный салон и динамика круче, чем у Ferrari F40

Зато два года спустя, когда под капотом поселился инжекторный V6 с турбиной Garrett, а выбор цветового решения экстерьера сузился до единственной опции «все наглухо в черный», о машине заговорили всерьез. Да, несмотря на брутальный внешний вид, Regal Grand National все еще оставался квадратным купе с дизайном, далеким от представлений о стремительности. Однако его динамика уже вполне позволяла соревноваться на равных с Ford Mustang и Chevrolet Camaro, наступая на пятки Chevrolet Corvette. Тогда же вышел и рекламный ролик, в котором Grand National грохочет выхлопом по ночному городу под трек George Thorogood and the Destroyers – Bad To The Bone. За ворота сборочного цеха в 1984 году выкатилось 2000 машин, в следующем – 2102, и эти числа были далеки от того, чтобы удовлетворить сложившийся на рынке спрос на опциональный пакет для Buick Regal.