Автопарк в России активно стареет, сервисы приготовились к наплыву клиентов
Средний возраст автомобилей в России продолжает расти. По итогам 2023 году он составил уже 11,6 лет, а в 2018 году этот показатель фиксировался на уровне 9,5 лет. Таким образом, прибавка составила 22%.
Аналитика международной сети автосервисов Fit Service подтверждает данный тренд. Средний возраст автомобилей, обсуживающихся в сети в 2023 году, составляет 12,3 года. При этом доля автомобилей в возрасте 15 лет и более выросла за последний год значительно: с 25% до 35%.
"Рост среднего возраста автомобилей в стране говорит о том, что ремонты, с которыми мы будем сталкиваться в ближайшие годы, будут усложняться. Водители сегодня стремятся продлить жизнь своих автомобилей и вкладываются в поддержание их работоспособности. А потому спрос на услуги СТО будет только расти", - рассказала "Российской газете" Татьяна Овчинникова.
Еще один важнейший показатель рынка - динамика среднего пробега. По итогам 2023 года он составил 12 570 км, сократившись на 4% относительно 2022 года.
"Падение в 4% только кажется незначительной цифрой. Это 19 млрд километров, которые машины не проехали за год, а, значит, не потребовали замены масла или колодок. То есть для рынка послепродажного обслуживания снижения в 4% - это все-таки существенное падение", - цитирует "РГ" главу агентства Gruzdev-Analyze Александра Груздева.
"По итогам года мы видим, что автопарк страны активно стареет, и рынок новых авто не может обеспечить его обновления. Часть водителей стремятся ездить на своих машинах как можно дольше и для этого берегут их, не эксплуатируя, когда это возможно. На что и указывает снижение пробега.
Но состояние автомобилей на сегодня такое, что откладывать ремонт в целях экономии уже нельзя, поэтому станции все чаще сталкиваются с трудозатратным ремонтом, который требует больше времени. Это делает актуальным для специалистов СТО требования по их профессиональной подготовке, ставит вопросы постоянного повышения квалификации, а от руководителей станций требует умения эффективно планировать загрузку", - подвела итоги Татьяна Овчинникова.