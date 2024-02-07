Автопарк в России активно стареет, сервисы приготовились к наплыву клиентов

"По итогам года мы видим, что автопарк страны активно стареет, и рынок новых авто не может обеспечить его обновления. Часть водителей стремятся ездить на своих машинах как можно дольше и для этого берегут их, не эксплуатируя, когда это возможно. На что и указывает снижение пробега.



Но состояние автомобилей на сегодня такое, что откладывать ремонт в целях экономии уже нельзя, поэтому станции все чаще сталкиваются с трудозатратным ремонтом, который требует больше времени. Это делает актуальным для специалистов СТО требования по их профессиональной подготовке, ставит вопросы постоянного повышения квалификации, а от руководителей станций требует умения эффективно планировать загрузку", - подвела итоги Татьяна Овчинникова.