Почему не заводится двигатель зимой – частые проблемы и простые решения

Разряжена АКБ

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Показатели даже новой аккумуляторной батареи на морозе заметно ухудшаются. Если АКБ уже отслужила несколько лет, ее характеристики снизились еще больше – энергии в ней не хватает для того, чтобы раскрутить двигатель.

Причиной разрядки АКБ может быть и неисправный генератор. Проверить его работоспособность просто – после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора должно быть выше 14 В. И снижаться оно должно незначительно при включении обычных для зимы потребителей – фар, обогревов стекол, электроотопителя.

Способов быстро пустить двигатель несколько. «Прикурить» от другого автомобиля, использовать автомобильный пауэрбанк (бустер) или пустить двигатель «с буксира» (если коробка передач механическая).

Если есть время, можно отогреть аккумуляторную батарею в теплом помещении (или в емкости с горячей водой) или зарядить от сети.

Большие утечки тока

Если электрооборудование автомобиля потребляет большой ток во время стоянки, то двигатель наутро не запустится. Причин много – от невыключенных фар до нештатных аудиосистем и прочих электрических устройств, которые не обесточиваются при выключении зажигания.

Неисправна сигнализация

Охранная система может препятствовать пуску двигателя по двум причинам. Первая – в режиме охраны она потребляет слишком большой ток, высаживая батарею. Вторая – при снятии с охраны противоугонка продолжает блокировать двигатель.

Самый верный способ проверки – оставить на ночь автомобиль где-то в безопасном месте и не активировать охрану.

Проблемы со стартером

У возрастного автомобиля проблемы с пуском могут возникнуть из-за неисправности стартера. Если обгорели ламели коллектора, часть обмоток замыкает на массу или друг на друга, пустить двигатель в теплое время стартер сможет. А вот в мороз раскрутить коленвал у него не получится.

Слишком густое масло

Даже в Средней полосе нашей страны температура нередко опускается ниже –25 °С. Если в двигатель залито масло 10W-40, стартер вряд ли сможет прокрутить мотор. Наиболее универсальными и всесезонными для большинства регионов России являются масла 5W-30 или 5W-40. А для северных районов лучше использовать более «морозостойкие» продукты: 0W16, 0W20, 0W30.

Нагар на свечах

Если свечи «переходили» положенный пробег или сильно загрязнены из-за масложора, искрообразование нарушается, и двигатель не заведется. Поэтому следите за состоянием свечей. И меняйте их не реже, чем рекомендует производитель.

Не поступает топливо

Чаще всего проблема возникает у владельцев автомобилей с дизелями. Топливо с недостаточно низкой температурой фильтруемости на морозе густеет и просто не доходит до камеры сгорания. Как избежать такой неприятности? Заправляться на проверенных заправках, а в сильные морозы заливать в бак депрессорные присадки (антигели).

Из-за проблем с топливом иногда не заводится и бензиновый двигатель. Это может случиться, если попавшая в бензин вода замерзнет где-то на пути от бака до топливной рампы. В этом случае машину нужно отбуксировать в теплое помещение. А когда она отогреется и заведется, обязательно залить в бак осушитель топлива, чтобы удалить из бензина всю воду.

Известен курьезный случай, когда у нового кроссовера просто лопнул на морозе бензобак, и все топливо ушло в снег.

Неисправны датчики

Современные системы управления двигателем надежны и позволяют мотору работать даже при неисправных элементах. Но вот пустить двигатель в мороз будет проблематично.

Самый распространенный дефект – неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости. Он обычно завышает температуру. Блок управления получает ложную информацию, что двигатель теплый, и подает мало топлива. А на обедненной смеси мотор в мороз не заведется.

Опытные водители, подозревая, что неисправен датчик температуры, скидывают с него разъем. Система переходит в аварийный режим, блок управления воспринимает это как пуск в –40 °С, и мотор легко пускается.

Человеческий фактор