Эксперт назвал три способа снизить расход топлива на автомобиле

Эксперт Попов назвал три способа снизить расход топлива на автомобиле
Аккуратная манера вождения, отказ от перевозки габаритных грузов и своевременная замена топливного фильтра поможет снизить расход бензина. Об этом рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
— Если говорить о манере езды, то чем меньше мы газуем, чем плавнее совершаем движение, тем меньше будем тратить бензина, — предупредил специалист.
По этой причине он призвал совершать меньше резких разгонов. В зимний период расход бензина увеличивается также из-за отопления салона, подогрева задних и лобовых стекол. Кроме того, загруженная машина тратит не только топливо, но сильнее изнашивает свои механические ресурсы, а именно сцепление и тормозные колодки.
Помимо этого, сократить расход бензина позволит своевременная замена топливного фильтра, передает «Москва 24».
С 1 января 2024 года выросли ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла на 4,9 процента. К примеру, акциз на бензин класса «Евро 5» вырос до 15,048 тысячи рублей за тонну, на дизель — до 10,425 тысячи за тонну. Эксперты отмечают, что это не приведет к резкому росту цен на топливо.