Эксперт назвал три способа снизить расход топлива на автомобиле

Аккуратная манера вождения, отказ от перевозки габаритных грузов и своевременная замена топливного фильтра поможет снизить расход бензина. Об этом рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

— Если говорить о манере езды, то чем меньше мы газуем, чем плавнее совершаем движение, тем меньше будем тратить бензина, — предупредил специалист.

По этой причине он призвал совершать меньше резких разгонов. В зимний период расход бензина увеличивается также из-за отопления салона, подогрева задних и лобовых стекол. Кроме того, загруженная машина тратит не только топливо, но сильнее изнашивает свои механические ресурсы, а именно сцепление и тормозные колодки.

Помимо этого, сократить расход бензина позволит своевременная замена топливного фильтра, передает «Москва 24».