Водителям, временно отлученным от руля, не следует медлить с возвратом прав

Водитель был лишен прав, но в установленные сроки свои документы не забрал. Его снова остановили на дороге. Что ему грозит? В общем-то ничего хорошего ему пообещать нельзя. Ведь возврат документов - непростая процедура.

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Некий водитель попался нетрезвым за рулем. Суд подтвердил подозрения и вынес вердикт - лишить его прав. Водитель добросовестно отходил пешком положенный ему срок. Но с возвратом прав возникла заминка. Для того, чтобы вернуть права, а тем более после пьянки, требуется выполнить несколько требований. Пройти тест на знание Правил дорожного движения и предоставить справку из медучреждения. А еще требуется оплатить все штрафы. Долгов у желающего вернуть права быть не должно.

Казалось бы, что грозит водителю без прав? У нас в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено несколько мер ответственности. В зависимости от того, что требуется. Одна из них наказывает просто за управление без прав. Это часть 1 статьи 12.7 КоАП. Штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Но часть вторая этой же статьи, предусматривающая наказание для водителя, уже лишенного прав, прописывает совсем другую ответственность. А именно, штраф 30 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток. Или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Но как быть в ситуации, когда срок лишения прав истек, а права все еще остаются в ГИБДД?

Как говорит юрист Сергей Смирнов, требования при возврате прав всего лишь устанавливают порядок такого возврата. И если срок лишения прав уже закончился, то водителю может грозить лишь штраф за их отсутствие. Но в Верховном суде считают иначе.

Если водитель не забрал удостоверение и не прошел год после окончания срока лишения, его оштрафуют на пятнадцать тысяч рублей как за езду без прав

А именно: раз водитель не исполнил те требования, которые установлены в законе при возврате водительского удостоверения, то он свое право управления автомобилем не восстановил.

То есть в этой ситуации водитель, которого лишили права управления, считается подвергнутым административному наказанию еще в течение года с момента окончания срока лишения (так прописано в статье 4.6 КоАП РФ).

Поэтому, если водитель не забрал удостоверение и не прошел год после окончания срока лишения, то в случае, когда он попадется за рулем и без документа автоинспектору, его привлекут по ч. 1 статьи 12.7 КоАП РФ как не имеющего права управления. Штраф - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Если же водитель не забрал удостоверение, а год после окончания срока лишения прошел, его привлекут по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ как не имеющего при себе необходимых документов. Предупреждение или штраф 500 рублей.

По мнению Сергея Смирнова, положения статьи 4.6 КоАП РФ (про срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию) распространяются исключительно на определение такого обстоятельства, как повторное совершение однородного правонарушения, отягчающее наказание.

Еще один пример. Водитель лишен прав. Но пока длился срок лишения, истек срок их действия. Что водителю делать в таком случае и по какой статье отвечать? Как считают в ГИБДД, в данной ситуации водитель ответит по части 2 статьи 12.3 КоАП как не имеющий права управления. Это предупреждение или штраф 500 рублей.