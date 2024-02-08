Эксперты объяснили, как правильно выкапывать авто из снега

Мощный снегопад обрушился в среду на столицу. Город засыпало на протяжении целого дня. Московские сугробы в четверг могут повторить рекорд дня 1999 года, когда их высота составила 58 сантиметров. Эксперты "Авто.ру" специально для "Российской газеты" поделились советами, как откопать свою машину от снега.

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Самое главное - без резких движений. Вне зависимости от типа привода, сильно жать на газ не надо. Высокие обороты в сочетании со слабым сцеплением колес с поверхностью приведут к пробуксовке и машина только глубже зароется в снег.

На переднеприводных машинах эффективен такой приём: проезжая глубокий рыхлый снег, стоит интенсивно и быстро покачивать руль влево-вправо на небольшой угол. Это позволяет передним ведущим колёсам лучше цепляться за "снежную кашу" по бокам, а заодно - расширять колею для задних. На автомобилях с задним приводом действовать надо иначе: руль лучше зафиксировать в прямом положении и преодолевать сугроб в несколько итераций.

Один из самых эффективных приемов, помогающих выехать из сугроба без посторонней помощи - раскачка автомобиля за счет инерции. Ее возможно реализовать на любой машине, вне зависимости от типа коробки передач.

Поставьте колеса прямо, выберите, по ситуации, передачу для движения вперед или назад. Если у вас автомобиль с механической коробкой, то регулируя подачу мощности, педалями газа и сцепления создайте импульс движения, после чего уберите ногу с акселератора и дайте машине откатиться к изначальной точке. На машине с автоматической коробкой нужно работать только педалью газа, не переключая трансмиссию в нейтраль. Ваша задача увеличивать амплитуду маятникого движения. Таким образом вы будете использовать массу автомобиля для раскачки и сможете выбраться.

Помните, что внутри машины всегда можно найти подручные средства, которые помогут справиться с сугробами. Например резиновые коврики из салона можно подложить под буксующее колесо. Конечно, стоит держать в багажнике лопату - универсальное и всемогущее средство борьбы со снегом. Импровизированную "лопату" поищите в салоне, багажнике или под капотом - в виде щитка или крышки, снятой с какой-то ниши, или декоративной накладки на мотор.