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Москву накрыл циклон. Эксперты объяснили, как правильно выкапывать авто из снега

Мощный снегопад обрушился в среду на столицу. Город засыпало на протяжении целого дня. Московские сугробы в четверг могут повторить рекорд дня 1999 года, когда их высота составила 58 сантиметров. Эксперты "Авто.ру" специально для "Российской газеты" поделились советами, как откопать свою машину от снега.

Эксперты объяснили, как правильно выкапывать авто из снега
© Российская газета

Самое главное - без резких движений. Вне зависимости от типа привода, сильно жать на газ не надо. Высокие обороты в сочетании со слабым сцеплением колес с поверхностью приведут к пробуксовке и машина только глубже зароется в снег.

На переднеприводных машинах эффективен такой приём: проезжая глубокий рыхлый снег, стоит интенсивно и быстро покачивать руль влево-вправо на небольшой угол. Это позволяет передним ведущим колёсам лучше цепляться за "снежную кашу" по бокам, а заодно - расширять колею для задних. На автомобилях с задним приводом действовать надо иначе: руль лучше зафиксировать в прямом положении и преодолевать сугроб в несколько итераций.

Один из самых эффективных приемов, помогающих выехать из сугроба без посторонней помощи - раскачка автомобиля за счет инерции. Ее возможно реализовать на любой машине, вне зависимости от типа коробки передач.

Поставьте колеса прямо, выберите, по ситуации, передачу для движения вперед или назад. Если у вас автомобиль с механической коробкой, то регулируя подачу мощности, педалями газа и сцепления создайте импульс движения, после чего уберите ногу с акселератора и дайте машине откатиться к изначальной точке. На машине с автоматической коробкой нужно работать только педалью газа, не переключая трансмиссию в нейтраль. Ваша задача увеличивать амплитуду маятникого движения. Таким образом вы будете использовать массу автомобиля для раскачки и сможете выбраться.

Помните, что внутри машины всегда можно найти подручные средства, которые помогут справиться с сугробами. Например резиновые коврики из салона можно подложить под буксующее колесо. Конечно, стоит держать в багажнике лопату - универсальное и всемогущее средство борьбы со снегом. Импровизированную "лопату" поищите в салоне, багажнике или под капотом - в виде щитка или крышки, снятой с какой-то ниши, или декоративной накладки на мотор.

В первую очередь снег надо убирать не перед колёсами, а там, где он действительно способен помешать движению - под порогами автомобиля и перед бамперами. Чем меньше его останется под "брюхом машины" - тем выше ваши шансы. Только не ройте голыми руками (в сугробе может быть опасный мусор или стекло).

Автоэксперт