Автомеханик рассказал, что и на каком пробеге проверять и менять в машине

"Техническое обслуживание необходимо всем автомобилям вне зависимости от их возраста, модели и марки. ТО - это комплекс мероприятий, которые направлены на поддержание работоспособности автомобиля, а также своевременное выявление и устранение неисправностей. Точный перечень работ зависит от нескольких факторов: пробега автомобиля и рекомендаций автопроизводителя. То есть на различные агрегаты машины завод изготовитель закладывает определенный интервал обслуживания, когда необходимо заменить деталь или провести профилактические работы.



ТО мы рекомендуем проходить каждые 7,5-8 тысяч км пробега и не реже одного раза в год. Также перед дальними поездками мы советуем обязательно заехать на техобслуживание автомобиля.

Тогда в поездке водитель будет уверен в своем автомобиле. Базовое ТО для свежих машин с пробегом до 7,5 тысяч км включает в себя такие услуги: диагностику ходовой части, замену масла и масляного фильтра (проводится раз в 6-7 тысяч км), замену воздушного фильтра (тоже раз в 6-7 тысяч км), замену фильтра салона (раз в 10-15 тысяч км, но в сложных условиях эксплуатации - в два раза чаще), шприцевание карданных валов (если они есть в конструкции авто).



Средний возраст автомобилей в нашей стране в 2023 году - примерно 12 лет, а пробег, чаще всего, больше 300 тысяч км. Поэтому к списку в ТО для таких автомобилей обязательно добавятся такие услуги, как замена охлаждающей жидкости (проводится раз в 50 тысяч км), замена жидкости трансмиссии (раз в 60 тысяч км), замена тормозной жидкости (раз в 40 тысяч км), замена жидкости ГУР (раз в 40-50 тысяч км), проверка и при необходимости замена свечей зажигания, замена топливного фильтра (по показаниям), аппаратная чистка форсунок (каждые 20-30 тысяч км), диагностика системы кондиционирования, проверка состояния АКБ, диагностика двигателя и электронных систем управления.



Таким образом, ТО - это своевременная замена расходников - техжидкостей и деталей, которые нуждаются в регулярном обновлении, а также проверка ключевых систем автомобиля", - отмечает специалист.