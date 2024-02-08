Назван топ-3 самых популярных в России автомобилей

По итогам января 2024 года в России продажи автомобилей на 69% превысили показатели января прошлого года, отметил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Первое место по популярности у россиян по-прежнему занимает Lada, рассказал он в пресс-центре НСН.
Несмотря на первенство Lada, китайские марки машин также удерживают свои позиции, добавил эксперт.
В целом, если сравнивать с декабрем 2023 года, то продажи машин сократились на 31%, однако это обычная ситуация для первого месяца года, заключил Мосеев.
Напомним, по данным «Автостата», в декабре россияне купили 119,5 тыс. новых легковых машин, что стало рекордным показателем за два года.
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