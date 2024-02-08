Большой кроссовер Geely Okavango: названы все плюсы и минусы

Вслед за кроссоверов Atlas нового поколения компания Geely выкатила на российский рынок очередную новинку - семиместный SUV под названием Okavango. Впрочем, он может стать не самой дорогой моделью Geely, поскольку, в отличие от флагманского Monjaro, не имеет полного привода.

Для путешествий и большой семьи

Компания Geely привезла в Россию свой самый большой кроссовер, известный в Китае как Haoyue, а на экспортных рынках именуемый Okavango. В Поднебесной модель дебютировала в 2020 году, а в 2022-м пережила рестайлинг и техническую модернизацию. Именно в таком виде автомобиль официально появится в нашей стране.

Внешний вид Geely Okavango отличают массивная вертикальная решетка радиатора, оригинальный дизайн светодиодных фар, состоящих из 33 светодиодов каждая, и задние комбинированные фонари с контурной линией подсветки на двери багажника, включающие 244 светодиода. Модель с габаритами 4860 х 1910 х 1770 мм и колесной базой, равной 2825 мм, имеет просторный семиместный салон с конфигурацией 2 + 3 + 2 и широкими возможностями трансформации. Объем багажного отделения составляет 227 л, при сложенных креслах третьего ряда - 628 л, а при сложенных сиденьях второго и третьего - 2360 л.

Как отмечает генеральный директор локации "АвтоСпецЦентр Geely Каширка" Павел Попов, по концепции Geely Okavango напоминает Peugeot 5008, но является более крупным по размерам. Габариты китайского кроссовера сопоставимы, например, с Kia Sorento, и при этом он более просторен внутри, и по этому параметру его можно сравнить, например, с Volkswagen Teramont или Hyundai Palisade. Совокупность характеристик делает "Окаванго" подходящим автомобилем для больших семей и путешествий по сравнительно невысокой цене относительно конкурентов.

"Основные соперники Geely Okavango в России - трехрядные кроссоверы мейнстрим-сегмента. Прежде всего, речь идет о Chery Tiggo 8 Pro. Со значительно более дорогим Exeed VX кроссовер Geely конкурировать не будет. Преимущества "Окаванго" - большие габариты и более просторный салон. В то же время он не предлагает покупателям полноприводной компоновки, что является значительным минусом", - комментирует руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.

Официальная версия

На российском рынке Geely Okavango будет предложен в двух комплектациях - Luxury и Flagship, а цены будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится этой весной. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом мощностью 200 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением "мокрого" типа. Привод у кроссовера может быть только передним.

Максимальная скорость Geely Okavango составляет 200 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле равен 7,7 л на 100 км. Для удобства эксплуатации предусмотрены три режима движения: комфортный, экономичный и спортивный. Модель оснащена независимой передней подвеской типа McPherson и многорычажной сзади.

По словам Александра Ковалева, кроссоверы Geely Okavango можно было найти в продаже и ранее - они до сих пор встречаются в автосалонах Geely по цене около 3 млн рублей. Теперь на рынок России официально выходит новое поколение трехрядного SUV, получившее переработанную внешность и более мощную силовую установку.