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Ввозить машины из Китая в РФ станет труднее

Минпромторг ужесточил требования для ввоза китайских автомобилей. Ранее для всех них действовал упрощенный порядок, теперь он сохранится только для машин, которые везут по параллельному импорту.

Ввозить машины из Китая в РФ станет труднее
© BFM.ru

Остальным электромобилям и гибридам из Китая придется проходить сертификацию. Они должны будут соответствовать российскому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств». Это значит, что нельзя будет ввозить машины без русификации, а также те, которые не соответствуют техническим требованиям к конструкции автомобиля.

Русификацией машин могут заниматься и клиенты, и сами дилеры, в зависимости от договоренностей при покупке, говорит руководитель отдела продаж компании «Инсофт Моторс» из Приморья, которая занимается ввозом машин из-за рубежа, Алексей:

«Действительно будут пропускать сертифицированные авто, то есть прошедшие краш-тесты и так далее. Это выход на официальные импортерские продажи, там больше денег государства, там НДС на 100%. Да, конечно, это будет влиять на цену, приведет к удорожанию. Далеко не все машины сейчас русифицированы, у нас в принципе адекватно относятся к наличию, допустим, английского языка в автомобиле, и это не являлось принципиальным вопросом. В целом машины, которые неофициально поставляются на территорию Российской Федерации, особенно машины нового поколения, неважно — китайского производителя или нет, очень мало мультиязычных машин, то есть тех, в которых изначально есть русский язык. И почти все машины, которые завозятся, русифицируются. Стоимость русификации зависит от региона, в Москве можно, мне кажется, сделать русификацию в разы дешевле, нежели на Дальнем Востоке или где-то еще. Русификация от 20 тысяч рублей, от 10 тысяч даже на некоторые модели. И да, на более дорогие машины она достигает 150–250 тысяч рублей, но если прошивки не будет на момент, когда машину завезут, прошивку просто будут где-то искать, делать потом, программировать и так далее».

Новые правила импорта помогут навести порядок в сером ввозе китайских машин, считает автоэксперт Артем Бобцов.

Артем Бобцов автоэксперт:

«Подорожают те автомобили, которые сейчас ввозятся разными юридическими лицами, которые официально в России не продаются. Самый живой пример, это автомобиль Zeekr 001, это вообще в принципе самый популярный китайский электрокар на сегодняшний день. Бренд Zeekr принадлежит компании Geely, но официально в Россию она его не ввозит, его ввозят десятки серых импортеров, что называется, его ввозят, но уже в меньшей степени — из-за подорожавшего утильсбора, физлица. Но по этим автомобилям, если, каждое российское юрлицо, которое его сейчас ввозит из Китая, будет получать документы по новому стандарту, потребуется полностью сертифицировать, а это, в общем, во-первых, долго, во-вторых, это достаточно дорого, и эти компании, конечно, стоимость автомобилей поднимут. Но те машины, которые ввозятся к нам официально импортерами либо компаниями, которые уполномочены импортерами на ввоз, не подорожают. У нас присутствует элемент хаоса. Например, возьмем наиболее популярный китайский автомобиль — Geely Monjaro, его возят сейчас десятки самых разных компаний, покупая в Китае, бывают и нерусифицированные, соответственно, вообще никак не соответствующие российским стандартам машины, а стандарт — это не только наличие языка, но это самые разные вещи, вплоть до цвета поворотников или размера зеркала заднего вида. В этой части, конечно, наверное, пора наводить порядок, и он отчасти будет наведен, поскольку получение всеми компаниями, которые занимаются таким импортом автомобилей, нового сертификата очень затратно, поэтому мало кто будет с этим связываться. Соответственно, постепенно все эти автомобили уйдут под крыло официальных импортеров. В этой части они, конечно, тоже могут подорожать, потому что те же Geely Monjaro, например, из Китая ввезенные, можно купить на миллион рублей дешевле, чем те, которые официально продают дилеры Geely в России».

Новые требования к ввозу машин из Китая начали работать с 31 января.

Автоэксперт
Geely
Минпромторг