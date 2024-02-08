Ввозить машины из Китая в РФ станет труднее

«Подорожают те автомобили, которые сейчас ввозятся разными юридическими лицами, которые официально в России не продаются. Самый живой пример, это автомобиль Zeekr 001, это вообще в принципе самый популярный китайский электрокар на сегодняшний день. Бренд Zeekr принадлежит компании Geely, но официально в Россию она его не ввозит, его ввозят десятки серых импортеров, что называется, его ввозят, но уже в меньшей степени — из-за подорожавшего утильсбора, физлица. Но по этим автомобилям, если, каждое российское юрлицо, которое его сейчас ввозит из Китая, будет получать документы по новому стандарту, потребуется полностью сертифицировать, а это, в общем, во-первых, долго, во-вторых, это достаточно дорого, и эти компании, конечно, стоимость автомобилей поднимут. Но те машины, которые ввозятся к нам официально импортерами либо компаниями, которые уполномочены импортерами на ввоз, не подорожают. У нас присутствует элемент хаоса. Например, возьмем наиболее популярный китайский автомобиль — Geely Monjaro, его возят сейчас десятки самых разных компаний, покупая в Китае, бывают и нерусифицированные, соответственно, вообще никак не соответствующие российским стандартам машины, а стандарт — это не только наличие языка, но это самые разные вещи, вплоть до цвета поворотников или размера зеркала заднего вида. В этой части, конечно, наверное, пора наводить порядок, и он отчасти будет наведен, поскольку получение всеми компаниями, которые занимаются таким импортом автомобилей, нового сертификата очень затратно, поэтому мало кто будет с этим связываться. Соответственно, постепенно все эти автомобили уйдут под крыло официальных импортеров. В этой части они, конечно, тоже могут подорожать, потому что те же Geely Monjaro, например, из Китая ввезенные, можно купить на миллион рублей дешевле, чем те, которые официально продают дилеры Geely в России».