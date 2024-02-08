Ввозить машины из Китая в РФ станет труднее
Минпромторг ужесточил требования для ввоза китайских автомобилей. Ранее для всех них действовал упрощенный порядок, теперь он сохранится только для машин, которые везут по параллельному импорту.
Остальным электромобилям и гибридам из Китая придется проходить сертификацию. Они должны будут соответствовать российскому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств». Это значит, что нельзя будет ввозить машины без русификации, а также те, которые не соответствуют техническим требованиям к конструкции автомобиля.
Русификацией машин могут заниматься и клиенты, и сами дилеры, в зависимости от договоренностей при покупке, говорит руководитель отдела продаж компании «Инсофт Моторс» из Приморья, которая занимается ввозом машин из-за рубежа, Алексей:
«Действительно будут пропускать сертифицированные авто, то есть прошедшие краш-тесты и так далее. Это выход на официальные импортерские продажи, там больше денег государства, там НДС на 100%. Да, конечно, это будет влиять на цену, приведет к удорожанию. Далеко не все машины сейчас русифицированы, у нас в принципе адекватно относятся к наличию, допустим, английского языка в автомобиле, и это не являлось принципиальным вопросом. В целом машины, которые неофициально поставляются на территорию Российской Федерации, особенно машины нового поколения, неважно — китайского производителя или нет, очень мало мультиязычных машин, то есть тех, в которых изначально есть русский язык. И почти все машины, которые завозятся, русифицируются. Стоимость русификации зависит от региона, в Москве можно, мне кажется, сделать русификацию в разы дешевле, нежели на Дальнем Востоке или где-то еще. Русификация от 20 тысяч рублей, от 10 тысяч даже на некоторые модели. И да, на более дорогие машины она достигает 150–250 тысяч рублей, но если прошивки не будет на момент, когда машину завезут, прошивку просто будут где-то искать, делать потом, программировать и так далее».
Новые правила импорта помогут навести порядок в сером ввозе китайских машин, считает автоэксперт Артем Бобцов.
Артем Бобцов автоэксперт:
«Подорожают те автомобили, которые сейчас ввозятся разными юридическими лицами, которые официально в России не продаются. Самый живой пример, это автомобиль Zeekr 001, это вообще в принципе самый популярный китайский электрокар на сегодняшний день. Бренд Zeekr принадлежит компании Geely, но официально в Россию она его не ввозит, его ввозят десятки серых импортеров, что называется, его ввозят, но уже в меньшей степени — из-за подорожавшего утильсбора, физлица. Но по этим автомобилям, если, каждое российское юрлицо, которое его сейчас ввозит из Китая, будет получать документы по новому стандарту, потребуется полностью сертифицировать, а это, в общем, во-первых, долго, во-вторых, это достаточно дорого, и эти компании, конечно, стоимость автомобилей поднимут. Но те машины, которые ввозятся к нам официально импортерами либо компаниями, которые уполномочены импортерами на ввоз, не подорожают. У нас присутствует элемент хаоса. Например, возьмем наиболее популярный китайский автомобиль — Geely Monjaro, его возят сейчас десятки самых разных компаний, покупая в Китае, бывают и нерусифицированные, соответственно, вообще никак не соответствующие российским стандартам машины, а стандарт — это не только наличие языка, но это самые разные вещи, вплоть до цвета поворотников или размера зеркала заднего вида. В этой части, конечно, наверное, пора наводить порядок, и он отчасти будет наведен, поскольку получение всеми компаниями, которые занимаются таким импортом автомобилей, нового сертификата очень затратно, поэтому мало кто будет с этим связываться. Соответственно, постепенно все эти автомобили уйдут под крыло официальных импортеров. В этой части они, конечно, тоже могут подорожать, потому что те же Geely Monjaro, например, из Китая ввезенные, можно купить на миллион рублей дешевле, чем те, которые официально продают дилеры Geely в России».
Новые требования к ввозу машин из Китая начали работать с 31 января.