Врач объяснил, почему опасно водить автомобиль в резиновых сапогах

Врач-терапевт одной из столичных клиник Яна Назаренко рассказала о том, что самой опасной обувью для здоровья водителя являются резиновые сапоги.

© Российская газета

Как отмечает врач, резина не пропускает влагу и воздух. При этом во время поездки ноги потеют, образуется влажная среда в обуви, которая способствует развитию грибковой инфекции, а также простудных заболеваний.

Назаренко, которую цитирует "Газета.ru", добавляет, что в таких сапогах можно ездить в машине не более двух часов.

Ранее россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автомобилях. По словам медиков, это удобная функция в холодное время года, однако ее постоянное использование может негативно отражаться на здоровье.

Особенно это касается тех, кто уже имеет проблемы со здоровьем и перенес воспаление мочевого пузыря, предстательной железы, имеет скрытые инфекции мочеполового тракта или гинекологические заболевания.