Врач объяснил, почему опасно водить автомобиль в резиновых сапогах

Россиянам объяснили, почему опасно водить автомобиль в резиновых сапогах
Врач-терапевт одной из столичных клиник Яна Назаренко рассказала о том, что самой опасной обувью для здоровья водителя являются резиновые сапоги.
Как отмечает врач, резина не пропускает влагу и воздух. При этом во время поездки ноги потеют, образуется влажная среда в обуви, которая способствует развитию грибковой инфекции, а также простудных заболеваний.
Назаренко, которую цитирует "Газета.ru", добавляет, что в таких сапогах можно ездить в машине не более двух часов.
Ранее россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автомобилях. По словам медиков, это удобная функция в холодное время года, однако ее постоянное использование может негативно отражаться на здоровье.
Особенно это касается тех, кто уже имеет проблемы со здоровьем и перенес воспаление мочевого пузыря, предстательной железы, имеет скрытые инфекции мочеполового тракта или гинекологические заболевания.
Оптимально включить прогрев сидений во время прогрева автомобиля, пока вы очищаете его от снега или листвы, протираете стекла - словом, бегаете вокруг машины. А затем, когда вы садитесь за руль - уже на теплое кресло, подогрев необходимо отключить.