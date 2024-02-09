Новая Toyota Corolla Cross: стилистика престижных моделей и старая техника

Первой рестайлинг пережила версия для Юго-Восточной Азии. Там модель щеголяет новыми решеткой и оптикой, интерьер же почти не изменился. Азиатский кросс доступен как только с ДВС, так и виде гибрида HEV.

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Полноценный кроссовер Corolla Cross в гамме Тойоты появился в 2020 году, он построен на той же платформе GA-C, что и Короллы-легковушки (седан, универсал и хэтчбек). Мировую премьеру провели в Таиланде, и там же сегодня представлен паркетник, переживший плановый рестайлинг. Отметим, Toyota Corolla Cross является по-настоящему глобальной моделью, ее продают практически во всех регионах присутствия марки, включая Китай, Европу и США. При этом внешность и оснащение варьируются в зависимости от рынка, то есть не факт, что в других странах SUV впоследствии обновится так же.

Колеса.ру

Предназначенный для Юго-Восточной Азии кросс получил безрамочную радиаторную решетку с «сотами» в стиле свежих престижных седана Toyota Camry (в версии для США) и паркетника Toyota Crown Signia/Estate. У фар таиландской Corolla Cross прежняя форма, но диодная начинка – новая, как у вариантов для Японии и Европы.

Кроме того, подретушировали передний бампер, у задних фонарей поменялся рисунок. Палитру цветов кузова пополнил новый оттенок Cement Grey Metallic, плюс обновлен дизайн 18-дюймовых дисков (кроссоверу также положены 17-дюймовые колеса). А еще для модели предусмотрено несколько дизайн-пакетов: например, набор Urban Prestige включает оригинальные накладки на бамперы и пороги. В Таиланде можно купить и «оспортивленную» Toyota Corolla Cross GR Sport с более агрессивным обвесом и собственной решеткой. Так вот этому исполнению заменили лишь оптику.

В салоне – новый планшет мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма вместо 9-дюймового. Базовая Toyota Corolla Cross теперь имеет 7-дюймовый дисплей в приборке вместо экранчика на 4,2 дюйма, а дорогим версиям досталась полноценная виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма. В списке оборудования богатых комплектаций таиландского кроссовера также появились панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора.

До премьеры некоторые местные СМИ выдвигали предположения, что следом за японской модификацией кроссовер перейдет на атмосферный мотор 2.0, однако вся техника осталась прежней. В Таиланде самая дешевая Toyota Corolla Cross предложена с бензиновым атмосферником 1.8 мощностью 140 л.с. и вариатором. Остальные версии имеют гибридную установку HEV (без возможности зарядки от электросети), в которую входят двигатель 1.8, электромотор и электромеханический вариатор, суммарная отдача – 122 л.с. Таиландский паркетник бывает только с передним приводом.