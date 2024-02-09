Изучаем Geely Emgrand: новый автомобиль для тех, кому подавай "старое доброе"

Автомобили консервативной конструкции стали редкостью, что немало огорчает покупателей бюджетных моделей. Потому что один из главных вопросов — а как потом продавать? Со всеми этими роботами, вариаторами и турбинами — да на пробеге «под соточку». У Geely Emgrand нет ни того, ни другого, ни третьего, поэтому с точки зрения ликвидности этот вариант интересен. Но что, помимо отложенной выгоды, новый седан Geely может дать своему владельцу здесь и сейчас? Модели этого класса не обязаны радовать — они призваны удовлетворять. Насколько глубоко будет это удовлетворение, зависит от баланса основных качеств: потратили разработчики силы на главное или сосредоточились на подсветках и мониторах?

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С иллюминацией в салоне негусто: контурной подсветки нет вообще, а штурманский свет общий для водителя и пассажира. Сзади и подавно — нет никакого. В продолжение темы суровости и аскетизма кресло встречает тело непривычно твёрдой подушкой. К чему, впрочем, со временем удаётся привыкнуть. Неужели и правда вместо примочек основательно поработали над агрегатами? Смотрим дальше.

Экранов тоже немного. Приборная панель у всех комплектаций, кроме топовой Flagship — аналоговая. Это едва ли можно считать потерей, так как цифровые приборки у Geely не блещут информативностью и гибкостью вывода информации. Хотя надо признать, что дизайн у рисованной панели Emgrand Flagship интересный. Механический же щиток художественных изысков лишён, зато прекрасно читается взглядом.

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Мультимедийный комплекс предтоповой версии Luxury (у нас на тесте как раз такая) также отличается от того, что предлагает флагманская комплектация. И снова не стоит грустить по этому поводу — «максимальная» мультимедийка у Emgrand такая же, как на новом Coolray. То есть симпатичная, но переусложнённая, о чём я в подробностях рассказывал здесь. Более простой информационный комплекс, которым оснащён тестовый автомобиль понятнее и удобнее, но совершение некоторых операций всё равно выливается в квест. Например, подогрев кресел включается комбинацией, достойной файтинга Mortal Kombat: тап-свайп-тап, которые сторонний наблюдатель просто так с ходу не повторит.

Мотор.ру

Если во многих моделях все подряд функции прячут в мультимедийку, отдавая дань моде, то здесь — чистейшая экономия. Иначе у клавиш стеклоподъёмников на двери была хотя бы подсветка. А звучание музыки отличалось бы от встроенных в смартфон динамиков не только громкостью. Сейчас же «средняя» аудиосистема с 4 динамиками в версии за 2,3 миллиона рублей настолько плохо звучит, что пригодна лишь для аудиокниг и подкастов. И не надо говорить, что нормальная акустика в бюджетном сегменте — излишество. Скоро опубликуем тест экзотического компактвэна Suzuki Ertiga, внезапно удивившего звучанием своей «музыки».

Мотор.ру

Этим перечень бытовых ограничений и неудобств не заканчивается. Вот, например, довольно серьёзное: сзади относительно тесно. При колёсной базе и длине кузова почти как у Октавии места для задних пассажиров — примерно столько же, как в компактном Солярисе. И, в отличие от той же Omoda S5, на втором ряду отсутствует обогрев дивана и откидной подлокотник. Не хватает задним пассажирам и мощности обдува, а в сильный мороз можно замёрзнуть даже спереди, если не выкрутить климат на максимум температуры.

Мотор.ру

Обогрев лобового стекла присутствует, но только в зоне парковки щёток. Руль греется, но надо привыкнуть не просто нажимать, а удерживать кнопку. Наконец, система мониторинга давления в шинах так досаждает ложной тревогой, что лучше бы её не было вовсе. Конечно, внутреннее пространство Geely Emgrand приемлемое по материалам, дизайну и наполнению, но в многочисленных мелочах оставляет желать лучшего. Например, конкурирующий с Эмграндом седан от Omoda в этом плане продуманнее и уютнее.

Мотор.ру

Мотор.ру

А что на ходу? Седан сделан на общей с кроссовером Coolray платформе BMA, от него следует ожидать как минимум достойной управляемости. Но прежде обращает на себя внимание отличная работа подвески: даже в суровые холода она упруго и молча принимает на себя весь дорожный рельеф. Единственный нюанс — стойки внезапно брыкаются на ходе отбоя на неровностях определённого типа.

Высокая энергоёмкость и отсутствие раскачки подстёгивают ехать по плохой дороге быстрее, чем планировалось изначально. Такая «всеядность» может ошибочно быть принята за возможность безнаказанно мчать по колдобинам. Но у нас пока нет статистики выносливости этой подвески, чтобы рекомендовать стиль езды как на Дастере. Хотя по ощущениям Emgrand вполне способен на что-то подобное.

Мотор.ру

Управляемость и динамика приемлемые, но подробно останавливаться на этих характеристиках смысла нет. Потому что они вполне достаточные для комфортного передвижения, а требовать от такой машины огонька или какой-то тесной связи с водителем просто бессмысленно. Их и нет — например, отклики на руль живые, но обратной связи на нём совсем немного. Двигатель позволяет без проблем держаться в городском ритме, но даже на скоростных магистралях Москвы его уже маловато. И лишь в снегопад Emgrand первым из переднеприводников уходит со светофоров благодаря очень демократичному контролю пробуксовки электроникой.

Интереснее остановиться на особенностях автомата. Вроде бы обычная гидромеханика — что там может быть примечательного. Но, несмотря на 6 передач, работа агрегата напомнила мне древнюю DP0/AL4, которую ставили на Ситроены, Пежо и Рено. Коробка передач Geely так же слегка подпинывается при переключениях, а на высшей передаче частенько скачет на предпоследнюю и обратно из-за недостатка тяги у малообъёмного атмосферника. И это не все странности автомата.

Мотор.ру

Например, гидротрансформатор почти не реагирует на отпускание педали тормоза — без добавления газа автомобиль трогается совсем неохотно. А реакция на акселератор при этом чересчур резкая. Ещё автомат любит крутить двигатель до высоких оборотов даже тогда, когда водитель едва давит на газ — это особенно настораживает в морозы при недостаточно прогретой смазке мотора. Наконец, совсем странный нюанс: гидротрансформатор разблокируется для движения накатом только на 3 передаче, а на остальных происходит торможение двигателем. Из-за этого нет однозначности в том, какой реакции ожидать от автомобиля.

Мотор.ру

Может, лучше тогда Emgrand с механикой и заодно сэкономить? Но прайс-лист оценивает отсутствие третьей педали всего в 50 тысяч рублей, так что смысла в таком выборе нет. Всё же, не настолько плоха эта трансмиссия — просто она переносит нас во времена Пежо-Ситроенов пятнадцатилетней давности. Да и в целом автомобиль современным не назовёшь — он симпатичный внутри и снаружи, но консервативно устроенный и довольно просто исполненный. Стойкое ощущение бюджетности присутствует даже в сравнении с Омодой S5 или той же Вестой (за эти деньги можно купить даже Sportline), которые лучше по эргономике и вниманию к деталям.

Мотор.ру

Но классический автомат против вариаторов у вышеупомянутых моделей может послужить для многих покупателей весомым аргументом. А репутация марки Geely на российском рынке наверняка обеспечит Эмгранду высокую ликвидность. Так что это может быть вполне нормальное приобретение, сделанное исключительно разумом. Но моя однозначная рекомендация — не доплачивать почти 200 тысяч за топ-версию Flagship, а остановиться на предтоповой Luxury за 2,3 миллиона.

Мотор.ру