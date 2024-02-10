Россиянам раскрыли причины подорожания легковых автомобилей

Колебание курса рубля и высокая ставка утилизационного сбора стали причиной 24-процентоного подорожания легковых автомобилей в России по итогу прошлого года. Об этом рассказал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев .

«Причины подорожания очевидны: серьезные колебания курса рубля в течение года, а также повышение ставок утилизационного сбора», — приводит слова консультанта «Известия». К этим причинам еще можно добавить рост стоимости логистики, считает генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев .

По итогам прошлого года средняя цена легкого автомобиля в России составила 2,96 миллиона рублей, что составило рост в сравнении с 2022 годом 24 процента. При этом в 2019 году средний ценник на легковой автомобиль достигал 1 миллион 556 тысяч рублей. За пять лет стоимость выросла почти в два раза.