Эксперт назвал предположительные цены на MG ZS

На этой неделе китайско-британская компания MG объявила о масштабном наступлении на российский авторынок, огласив список моделей. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев рассказал, сколько может стоить одна из новинок - компактный кроссовер MG ZS.

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MG ZS имеет длину кузова 4323 мм и колесную базу 2585 мм. Ширина и высота модели равны 1809 и 1653 мм соответственно. Подвеска простейшая, что является аргументом в пользу бюджетного прайса на авто: спереди - стойки "Макферсон", сзади - торсионная балка со связанными рычагами. Привод с такой конструкцией, разумеется, только передний.

Под капотом MG ZS установлен полуторалитровый атмосферник мощностью 114 л.с. и крутящим моментом 150 Нм. Трансмиссия - вариатор.

В России MG ZS предложат в двух комплектациях. Базовое оснащение подразумевает салон из экокожи, светодиодные фары с ДХО, круиз-контроль, мультимедиа с дисплеем 10,1 дюйма, четыре динамика, кондиционер, кнопку запуска/остановки двигателя, зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, 17-дюймовые колеса.

"Если MG не будут по ценовой политике сильно отличаться от Chery и Geely, у нее достаточно хорошие шансы. Чтобы быть успешным здесь, кроссовер MG ZS должен стоить как Haval Jolion, в диапазоне 2,2-3 млн рублей", - сказал автоэксперт "Газете.Ru".