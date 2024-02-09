Эксперт назвал предположительные цены на MG ZS

Эксперт Бургазлиев назвал цены на MG ZS - альтернативу "Москвич 3" и Creta
На этой неделе китайско-британская компания MG объявила о масштабном наступлении на российский авторынок, огласив список моделей. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев рассказал, сколько может стоить одна из новинок - компактный кроссовер MG ZS.
MG ZS имеет длину кузова 4323 мм и колесную базу 2585 мм. Ширина и высота модели равны 1809 и 1653 мм соответственно. Подвеска простейшая, что является аргументом в пользу бюджетного прайса на авто: спереди - стойки "Макферсон", сзади - торсионная балка со связанными рычагами. Привод с такой конструкцией, разумеется, только передний.
Под капотом MG ZS установлен полуторалитровый атмосферник мощностью 114 л.с. и крутящим моментом 150 Нм. Трансмиссия - вариатор.
В России MG ZS предложат в двух комплектациях. Базовое оснащение подразумевает салон из экокожи, светодиодные фары с ДХО, круиз-контроль, мультимедиа с дисплеем 10,1 дюйма, четыре динамика, кондиционер, кнопку запуска/остановки двигателя, зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, 17-дюймовые колеса.
В этом же диапазоне находятся цены на "Москвич 3": от 2 220 000 до 2 478 000 рублей.