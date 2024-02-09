Эксперты не согласны с мифом о том, что китайские автомобили быстро гниют

Тема проверки коррозийной стойкости автомобилей остается актуальной. Эксперты уделяют все больше внимания китайским моделям.

© Car.ru

Инженеры Haval решили провести анализ, направленный на изучения коррозийной стойкости автомобильной продукции. Они нашли один из первых кроссоверов Haval F7, который выпускался и эксплуатировался в России. Пробег автомобиля достиг отметки 120 000 км. Этот транспорт стал объектом пристального внимания с целью оценки коррозийной стойкости металла.

Кузов найденного Haval F7 был разобран с целью оценки характера и степени имеющихся повреждений. В ходе разбора выяснилось, что во внутренних полостях отсутствует лакокрасочное покрытие. Этот фактор считается наиболее важным при оценке качества автомобильной продукции.

Несмотря на отсутствие защитного слоя, во внутренних полостях не была обнаружена коррозия после 4 лет эксплуатации автомобиля. Такое наблюдение стало причиной положительной оценки качества металла, применяемого при производстве.

Напомним, что компания Haval ранее сообщала о новой системе контроля качества лакокрасочного покрытия. Образцы из каждой партии проходят цикл испытаний в камере соляного тумана. 127 циклов в таком помещении сопоставимы с 12 годами эксплуатации в реальных условиях. Проверка направлена на изучение коррозийной стойкости металла в сложных условиях.

Эксперты обратили внимание на то, что качество покрытия может отличаться в зависимости от типа поставок - официальный или параллельный импорт. Автомобили, которые привозятся в дилерские центры официально, изначально подготовлены к эксплуатации в России. Их кузова соответствуют стандартам, что сокращает возможные риски для потребителей.