СК «Ингосстрах» рассказала, можно ли ремонтировать авто подержанными запчастями

— Попал в ДТП. Хорошо, что пострадало только железо. Меня признали потерпевшим. Теперь нужно восстанавливать машину. А машина у меня старенькая, уже 10 лет езжу. Слышал, что при ремонте по ОСАГО могут использовать «бэушные» детали. Неужели капот, крыло и фару мне установят старые, если я соглашусь на ремонт по ОСАГО? Может, лучше выбрать денежную компенсацию и самому искать запчасти?