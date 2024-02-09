Эксперты отвечают на вопрос о будущем авторынка в России

Некоторые эксперты предрекают рост цен на экспортируемые автомобили, уже начиная с марта этого года, а с 1 апреля - еще больший рост этих цен. Но другие к таким прогнозам относятся с осторожностью. Давайте разберемся.

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Так, например, директор автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин прогнозирует подорожание импортируемых автомобилей уже в марте этого года. По его словам, сегодня автомобили 2023 года выпуска уже постепенно "вымываются" с рынка, а 2024-го - еще только производятся. По этой причине покупатели не смогут получить скидки прошлого года, ведь они не будут транслироваться на новые машины. Также на рынке наблюдаются проблемы с ассортиментом - уже сейчас сложно найти желаемый автомобиль нужного цвета и комплектации.

Вторая причина: в Китае в феврале практически на полмесяца замрет бизнес-структура и начнутся перебои с отгрузками автомобилей, поэтому массово новые поставки можно ожидать только к концу марта или в апреле.

Третья причина: фактором повышения цен может служить введение ограничения на импорт с 1 апреля.

Поясним, что речь идет о том, что правительство планирует ввести механизм, при котором разница в размере таможенного сбора будет начисляться при ввозе авто в Россию. То есть, просто так автомобиль, который в некоторые страны ЕАЭС ввозился по льготным пошлинам, резко вырастет в цене. Но окончательное решение еще не принято.

Как поясняет эксперт, в первую очередь это сильно ударит по электрокарам и гибридам, ведь в Киргизии ставка 15,25% от стоимости, тогда как в РФ - в разы выше. Например, стоимость Zeekr 001 и Li 7 может вырасти на 1,5 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. К примеру, у популярного Geely Monjaro разница в таможенных сборах в РФ и Киргизии - около 700 тысяч рублей. Учитывая введенный утильсбор в 306 тысяч рублей, все это сделает неактуальным ввоз авто через наших соседей.

Но другие эксперты считают иначе.

- Я не вижу объективных причин для повышения цен на автомобили, кроме изменения курса рубля к юаню. Да, есть дефицит в сегменте бюджетных машин. Но АвтоВАЗ цены держит и будет держать. Сейчас в России - рынок очень слабого покупателя. Компании будут изо всех сил стараться продать, то, что уже есть на складах. Что касается 1 апреля, то речь идет о параллельном импорте. А он у нас упал. Если раньше примерно 12 % процентов авто завозилось по нему, то сейчас - 6 %. При этом только половина приходилась на Киргизию, Казахстан, Армению и прочие страны ЕАЭС. То есть, речь идет о 3%, которые на рынок влияют очень слабо.

Максим Кадаков, редактор журнала "За рулем":