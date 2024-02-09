Главред "За рулем" раскритиковал опции в китайских автомобилях

Китайские автоконцерны обычно предлагают более широкий комплект оборудования, чем другие автобренды. Однако в основном эти опции относятся к комфорту, в то время, как у европейских и японских марок в приоритете безопасность. Об этом сообщает «За рулем» со ссылкой на главного редактора издания Максима Кадакова.

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«Я считаю, что важны две вещи. Во-первых, насколько нужны и ежедневно ли востребованы эти функции, а во-вторых, имеет значение не просто наличие этих «суперсистем», но и то, как они работают», — сказал Кадаков.

По словам эксперта, в одном автомобиле климат-контроль работает нормально, а в другом нет. Или ветровое стекло греется равномерно а в другой машине остаются вертикальные треугольники у стоек, и на них налипает снег. В списке опция есть, а работает это плохо.

«Китайцы будут и дальше расширять списки «комфортного» оснащения, потому что этим проще заманить покупателя. А вот функции безопасности, к сожалению, человек не всегда способен оценить должным образом, пока его это не коснется. Быстродействие систем стабилизации, точность работы электронных ассистентов и т. д. – это нельзя увидеть, пощупать», — пояснил автоэксперт.

Согласно исследованию, проведенному «Авто.ру Бизнес», главное преимущество современных китайских автомобилей по сравнению с их конкурентами заключается в богатом оснащении.