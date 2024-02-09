Эксперт рассказал, что будет, если залепить номер машины снежком

Обязанностью водителя является содержание в чистоте своего транспортного средства при любых погодных условиях. Но не все спешат выполнять это требование.

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Считается, что если номер авто будет забрызган грязью или залеплен снегом, то штрафа от ГИБДД за это не будет. Однако этим надеждам не суждено сбыться. Даже в плотный снегопад инспектор ГИБДД имеет право выписать вам штраф.

Мнение эксперта

Юрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько напомнил, что водитель должен содержать номера чистыми, в том числе во время движения автомобиля.

«Даже если вы очистите номер авто после того, как вас остановил инспектор ГИБДД, правонарушение будет считаться случившимся. Штраф, в соответствии с КоАП (ч. 1 ст. 12. 2) составит 500 руб. И в подобной ситуации этот штраф будет выписан в рамках закона».

Эксперт также добавил: «Мы обязаны перед выездом проверить читаемость знаков, а в пути обеспечить исправность автомобиля. Исправность предполагает считываемость номеров».

Сколько раз за день могут оштрафовать за грязные номера?

Если после первого штрафа ситуацию с номером не исправить и вас снова остановит инспектор ГИБДД, то он вправе повторно вас оштрафовать. И это также будет законно, поскольку считается новым правонарушением.

А если номер авто залеплен снегом намеренно?

Иногда умысел водителя не очевиден. Но бывает и по-другому. К примеру, если номерные знаки оставили грязными при только что помытой машине, то водитель, согласно действующему КоАП РФ(ч. 2 ст. 12.2), может быть оштрафован на 5000 рублей или лишен прав на срок от одного до трех месяцев. Аналогично, если номерной знак чистый, но один символ аккуратно залеплен снегом. Все зависит от благосклонности конкретного инспектора ДПС. Теоретически он может просто попросить вас очистить номера и отпустить, но может и наказать по всей строгости.

На заснеженной трассе задний номер становится нечитаемым очень быстро у большинства автомобилей. Формально это нарушение, но вряд ли адекватный инспектор за это накажет.