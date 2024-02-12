Объясняем, когда начинает действовать страховка ОСАГО

Когда водитель приобретает автомобиль, одним из первостепенных вопросов, с которыми он сталкивается, является оформление страховки ОСАГО. Возникает вопрос: когда именно начинает действовать данная страховка?

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Дата и время начала действия полиса ОСАГО, а также срок его окончания, указываются в страховом полисе. Страховое покрытие по полису ОСАГО чаще всего начинает действовать с момента оформления полиса, если иное не указано. Это означает, что после оплаты страховой премии и получения полиса, водитель может быть уверен в том, что защищен от финансовых потерь, связанных с возможными ДТП.

Важно отметить, что покрытие по ОСАГО распространяется не на все случаи повреждения автомобиля. Это означает, что при ДТП с участием вашего автомобиля, а именно, если виновником аварии будете вы, то причиненный вами ущерб другим участникам дорожного движения будет возмещен пострадавшей стороне. Если же вы хотите застраховать свой автомобиль от повреждений или кражи, необходимо оформить дополнительно полис КАСКО.

Страховка ОСАГО в основном действует в течение года с момента заключения договора, но также договор, в ряде случаев, может заключаться на более короткий период. По истечение срока действия полиса ОСАГО, его необходимо продлить. Если вы не продлите полис ОСАГО вовремя, ваше автомобильное страхование будет приостановлено до момента заключения нового договора.

Таким образом, действие страховки ОСАГО начинается сразу после заключения договора и получения полиса, если иное не указано. ОСАГО обеспечивает защиту водителя от финансовых потерь, связанных с ущербом причиненного другим транспортным средствам или имуществу.