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Роспатент принял решение раскрыть дизайн новой Lada Iskra

В базе Федерального института промышленной собственности появились новые патентные изображения, на которых, отражены детальные эскизы будущего российского автомобиля Lada Iskra, выпуск которого намечен на следующий год.

Роспатент принял решение раскрыть дизайн новой Lada Iskra
© car.ru

В настоящее время точно известно, что автомобиль Lada Iskra будет выпускаться в нескольких версиях, среди которых универсал, хэтчбек и седан. А также в планах выпустить комплектацию с увеличенным клиренсом и отличительной отделкой салона и экстерьера.

Еще в декабре прошлого года в базе ФИПС были опубликованы детали бампера, а также решетки радиатора универсала и кросс-версии хэтчбека Lada Iskra. В настоящее время появились патентные изображения бампера и решетки радиатора седана Lada Iskra. Между бампером и решеткой радиатора универсала и седана есть существенные отличия, среди которых форма противотуманных фар, количество светодиодных элементов, а также их размеры. Также на новых патентных изображениях впервые появился задний бампер и обшивка багажника. Цена на Lada Iskra не разглашается.

Изначально Lada Iskra должна была поступить в продажу уже в 2024 году, но планы изменились и сроки массового производства были сдвинуты. Не исключено, что 2025 год также не станет точной датой старта продаж новой модели.

Напомним, что в настоящее время на российском рынке предлагаются такие модели Lada как: Granta, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Largus. Самой дешевой моделью является Lada Granta, стоимость которой в базовой комплектации начинается от 699 900 рублей. За данную сумма покупатель получит автомобиль с тканевой отделкой салона, аудиоподготовкой, электроподъмниками передних дверей, ABS, EDB. В движение автомобиль приводит 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 90 л.с.

Автоэксперт
Lada Granta
Lada
Роспатент