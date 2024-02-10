Роспатент принял решение раскрыть дизайн новой Lada Iskra

В базе Федерального института промышленной собственности появились новые патентные изображения, на которых, отражены детальные эскизы будущего российского автомобиля Lada Iskra, выпуск которого намечен на следующий год.

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В настоящее время точно известно, что автомобиль Lada Iskra будет выпускаться в нескольких версиях, среди которых универсал, хэтчбек и седан. А также в планах выпустить комплектацию с увеличенным клиренсом и отличительной отделкой салона и экстерьера.

Еще в декабре прошлого года в базе ФИПС были опубликованы детали бампера, а также решетки радиатора универсала и кросс-версии хэтчбека Lada Iskra. В настоящее время появились патентные изображения бампера и решетки радиатора седана Lada Iskra. Между бампером и решеткой радиатора универсала и седана есть существенные отличия, среди которых форма противотуманных фар, количество светодиодных элементов, а также их размеры. Также на новых патентных изображениях впервые появился задний бампер и обшивка багажника. Цена на Lada Iskra не разглашается.

Изначально Lada Iskra должна была поступить в продажу уже в 2024 году, но планы изменились и сроки массового производства были сдвинуты. Не исключено, что 2025 год также не станет точной датой старта продаж новой модели.