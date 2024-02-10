«Огромное количеств машин на стоках не реализовано. По экспертным оценкам, это около 200 тысяч авто. Но кто будет скупать эти машины? И как быстро выберут — никому пока неизвестно. Сейчас машины продают со скидками — и спрос явно не догоняет предложение. Конечно, в дальнейшем машины дешевле не станут. Сейчас хороший момент, чтобы покупать. В течение года, как минимум, стоимость на них поднимется на уровень инфляции», — сказал Кадаков.