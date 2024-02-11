Что категорически нельзя делать, если автомобиль застрял в снегу

Зимой часто случается, что машина застревает в снегу. Чтобы выбраться нужно знать, как правильно действовать, а также понимать, что делать и вовсе не стоит. URA.RU приводит информацию, которая поможет в такой ситуации.

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Как выбраться из снега

Разгоните снег вокруг колес. Используйте лопату или другой инструмент, чтобы освободить их. Не забудьте про выхлопную трубу — ее тоже нужно очистить, иначе выхлопные газы могут попасть в кузов и салон.

Попробуйте использовать песок, гравий или солому под колесами для улучшения сцепления. Если у вас есть коврики для салона автомобиля, вы можете использовать их под колесами. Теперь можно пытаться медленно двинуться назад, выравнивая передние колеса по ходу движения для того, чтобы они оказывали сопротивление движению.

Далее слабо нажимайте педаль газа и совершайте малые обороты, плавно включая сцепление, придерживая в конце. Постарайтесь качать машину вперед и назад, чтобы преодолеть препятствие. Это может помочь автомобилю выбраться из сугроба. Если есть помощники, то можно подтолкнуть автомобиль сзади.

Если ничего не помогает и вы не можете самостоятельно выбраться, попробуйте вызвать эвакуатор. Также можно попросить помощь у других водителей.

Что делать, если не можешь выбраться из снега в сильную метель

Для начала нужно успокоиться и перестать паниковать. Далее следует вызвать спасательную службу (номер телефона 112).

Потом укройте двигатель чем-нибудь из аварийного комплекта. Если автомобиль может двигаться, то расположите его двигателем в наветренную сторону. Периодически прогревайте и очищайте машину.

Держите ситуацию под контролем. Постарайтесь не спать до приезда помощи.

Что нельзя делать, если автомобиль застрял в снегу

Не крутите колеса слишком быстро или слишком долго. Это может привести к повреждению шин и трансмиссии.

Не используйте газ слишком агрессивно. Это может привести к еще большему застреванию автомобиля.

Не оставляйте двигатель работающим на протяжении продолжительного времени, особенно если вы застряли в месте с плохой вентиляцией. Это может привести к отравлению угарным газом.

Не пытайтесь выбираться из снега, если вы не уверены в своих способностях или опыте вождения в таких условиях. Лучше вызвать помощь профессионалов.