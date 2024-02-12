Эксперт рассказал о минусах нового Haval M6

Haval M6, это автомобиль, произведенный в Китае. В настоящее время он представлен на российском рынке от 1 979 000 рублей.

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Автомобиль Haval M6 оснащен 1,5-литровым турбированным мотором, мощность которого составляет 143 л.с., в сочетании с ним работает семиступенчатый «робот». Haval M6 находится практически в одной ценовой категории с топовой версией Lada Vesta NG.

Haval M6 имеет очень много схожего с Honda CR-V третьего поколения, бытует мнение о том, что китайский кроссовер был сделан по аналогии с японцем.

Несмотря на схожесть с японским кроссовером Honda CR-V, Haval M6 имеет ряд недостатков, которые видны не вооруженным глазом. Первое, на что стоит обратить внимание, что покраска кузова нанесена некачественно, это видно в корыте запасного колеса, краска отходит. Также в багажном отделении есть недочет у замка закрывания двери, а именно неправильно приваренный замок, что очень напоминает первую Ладу Ниву.

Шумоизоляция тоже оставляет желать лучшего, в полостях крыльев и в дверях Haval M6 она полностью отсутствует. На полу шумоизоляция выполнена из пенопласта. Также водители заострили свое внимание на лонжеронах, они очень хлипкие. Поперечных усилителей кузова всего два. Задняя балка закреплена на болты и выглядит очень хлипкой. Правый привод осуществляется через алюминиевый кронштейн.

Кроме недостатков у кроссовера Haval M6 есть и плюсы, среди которых доступ к топливному насосу, не потребуется снятия бензобака, вентилируемые передние тормозные диски, довольно массивные двери, богатое оснащение и доступная цена.