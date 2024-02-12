Краткий обзор нового Geely Atlas: все плюсы и минусы

В 2024 году на российском автомобильном рынке в продаже появился новый кроссовер Geely Atlas, который не станет заменой ранее представленной версии Pro, а будет реализовываться параллельно с новой моделью.

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Geely Atlas отличается от Geely Atlas Pro в первую очередь стоимостью, версия Pro обойдется покупателю значительно дешевле, при этом она представлена в комплектации с полным приводом.

Если сравнивать первое поколение Geely Atlas, которое продавалось только на китайском рынке, то второе, которое добралось до нас, значительно прибавило в своих габаритах и выпускается теперь на новой платформе CMA, которая была разработана совместно с Volvo. На платформе CMA также выпускаются автомобили, такие как Monjaro и Tugella, которые также представлены в дилерских салонах. Платформа CMA зарекомендовала себя довольно неплохо и позволяет выпускать широкий модельный ряд автомобилей.

Geely Atlas оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором, мощность которого составляет 200 л.с. Трансмиссия автоматического вида с двойным сцеплением мокрого типа, привод передний.

Кроссовер Geely Atlas получил панорамную крышу с люком, массивную решетку радиатора, которая имеет трехмерные грани, оптика светодиодная, двухуровневая. Внешний вид получился весьма внушительным.

Geely Atlas уже представлен у российских дилеров в трех комплектациях. Luxury доступна за 3 194 990 рублей, комплектация Flagship предлагается для российских покупателей от 3 394 990 рублей, самая дорогая версия Geely Atlas Flagship Sport доступна от 3 494 990 рублей. Но стоит учесть, что все комплектации оснащаются только 2,0-литровым двигателем, другого не предусмотрено.

По мнению дилеров, самой востребованной должна стать комплектация Flagship. В отличие от Luxury, она оснащается дисплеем, который проецирует всю необходимую информацию о ходе движения транспортного средства на лобовое стекло. Также Flagship оснащен системой вентиляции передних сидений, что будет очень актуально в летнее время, электроприводом багажной двери, а также 11-ю динамиками аудиосистемы.

Все комплектации Geely Atlas получили в оснащение камеру кругового обзора, широкий перечень опций, отвечающих за безопасность, ассистентов для водителя, которые предостерегают от лобового столкновения, систему распознавания дорожных знаков, функцию удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль.

Кроме оснащения, между комплектациями есть отличия и в экстерьере. Комплектация Flagship Sport будет доступна в двухцветной окраске, а также ее можно будет определить по подсветке логотипа, кроме этого, еще одной отличительной чертой станет подсветка решетки радиатора.