НАПИ назвало пять китайских автомобилей, которые долго не дешевеют

Через три года лидером по остаточной стоимости, среди китайских автомобилей в России станет модель Kaiyi E5. Об этом сообщает Telegram-канал Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

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Остаточная стоимость рассчитывалась от прогнозной цены на новый легковой автомобиль среди шести моделей. Так, через три года после покупки, Kaiyi E5 сохранит 89,8% от цены новой машины, а через пять — 79%.

Через пять лет наибольшую остаточную стоимость среди представленных моделей сохранит Omoda C5 — 83,9%. Через три года этот показатель составит 88,9%.

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max сохранит 83,6% через три года и 75% — через пять лет. У паркетника Changan Uni-K эти показатели составят 86,6% и 80,2% соответственно, у лифтбэка Changan Uni-V — 81,8% и 74,5%, а у модели GAC GS8 — 83,8% и 70,4%.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили четырехлетние кроссоверы, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам третьего квартала 2023 года.

Так, на первом месте находится Hyundai Creta. Индекс остаточной стоимости модели составляет 159,1%. Это значит, что в настоящее время владельцы этих машин могут продать их в среднем в 1,5 раза дороже той цены, за которую они были куплены новыми 4 года назад (в третьем квартале 2019-го). Второе место занял китайский кроссовер Chery Tiggo 4 (158,8%). На третьем месте расположился Renault Duster (157,4%).

Согласно исследованию, проведенному «Авто.ру Бизнес», главное преимущество современных китайских автомобилей по сравнению с их конкурентами заключается в богатом оснащении.